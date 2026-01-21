掏空台灣成為彈劾賴清德罪名 綠委：馬英九推服貿怎不喊掏空

民進黨立委沈伯洋批在野陣營發起彈劾，目的就是想把立法院變成法院、讓總統到此受審。（圖：立法院國會頻道）

立法院今天（21日）召開「全院委員會」審議總統賴清德彈劾案，賴總統選擇缺席，民進黨立委全力護主。沈伯洋批在野發起彈劾，目的就是想把立院變成法院、讓總統到此受審；陳培瑜不滿藍營指控賴總統「掏空台灣」，反批馬政府當年強推服貿、選擇全面西進時，藍營怎麼就不喊「掏空台灣」？（張柏仲報導）

民進黨立委沈伯洋針對總統和立院的職權強調，憲法法庭的判決講得非常清楚：總統和立法院沒有什麼從屬關係、也沒有誰大誰小的問題，而今天立法院要做的事，就是要毀壞這個默契，要把行政院「壓在地上摩擦」，要把監察院幹掉，要把自己變檢察官、自己變大法官、自己變國防部。而彈劾它做出來的意思，就是想把當前的立法院變成一個法庭：要叫總統來這邊受審的意思。

廣告 廣告

立委陳培瑜則進一步指控藍白，當台灣愈來愈好、愈穩健、愈進步的時候，他們開始害怕，因為他們從中挑撥離間、謀取自己政治利益的空間就愈來愈少；在羅智強指控賴政府「掏空台灣」的時候，她就想問：當馬英九總統任內推出「服貿條例」，當時所有台灣資金、技術移轉到中國去投資相關產業的時候，怎麼從來就沒聽過藍營立委高喊「掏空台灣」？

陳培瑜指控藍白想把台灣所有產業都變成「紅色產業鏈」，都被中國綁架、都被中國政治利益算計盤算在內，完全不顧及台灣的生存利基。