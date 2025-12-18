掏空生醫集團3.2億！董座等8人起訴 法拉利、賓利及勞斯萊斯全都查扣

〔記者許國楨／台中報導〕台中地檢署偵辦艾康明生醫集團涉嫌掏空公司3.2億資產及逃漏稅案，近日偵查終結，依背信等罪嫌起訴實際負責人林志明等8人，除查扣林名下法拉利等3輛千萬名車，並向法院聲請扣押其名下帳戶與不動產，總計逾2億元獲准，全案將移由法院審理。

台中地檢指出，全案經調查局桃園市調查處報請指揮，由檢察官黃裕峯、陳東泰偵辦，今年11月18日，檢調同步搜索艾康明集團及相關企業營業處所、住居所共15處，查扣多項帳冊、電子設備與名車，其中包括林使用購入價1700萬元法拉利、1650萬元賓利，以及1400萬元的勞斯萊斯。

廣告 廣告

檢方調查，林男為艾康明、康利富、康樂富等多家公司實際負責人，因公司營業收入成長涉嫌為降低稅負，夥同親友及相關人員，透過人頭公司開立不實發票，交由旗下公司申報抵稅，影響稅捐機關正確核課，經統計，三家公司多年來共取得逾200張不實發票，未稅金額累計破2億元。

此外，檢方認定林男另基於背信犯意，於2020年11月至2025年6月間，指示不知情會計人員，陸續將公司資金轉出至其控制的公司或家人帳戶，累計金額高達3億2565萬餘元，造成多家公司重大財產損害。

檢方也查出，林男為掩蓋金流異常，今年8月間在台中西屯區集團辦公室內，操作內部電腦刪除多年度會計內帳電子紀錄，導致公司財務報表不實，全案共傳訊8人到案，檢方近日偵結依背信、偽造文書、違反稅捐稽徵法、商業會計法提起公訴。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台南市前消防局長才卸任 李明峯摩鐵「自傷」送醫親友曝原因

獨家》台玻總裁林伯實涉10億元股權假交易 士檢起訴

博士論文抄襲資策會著作 高虹安判賠40萬元、報刊判決主文

「台灣模式」在宏都拉斯展現強大韌性 外媒：北京「輸的」開端

