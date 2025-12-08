掏空興櫃公司、綠能帝國崩塌！ 三地集團鍾嘉村吞光電黑錢3.5億元 雄檢求刑18年

三地集團鍾嘉村被控吞光電黑錢3.5億元，高雄地檢署偵結起訴，求刑18年。資料照片

高雄三地集團創辦人鍾嘉村與開陽能源負責人蔡宗融合資成立合豐能源，把屏東獅子鄉、車城鄉等地的太陽能光電場開發工程，發包給鍾實質掌控的尚發營造，再由尚發灌水工程經費層層轉包，部分工程款回流至鍾的口袋，不法金額初估3億5084萬元。高雄地檢署痛斥兩人涉嫌利用國家推動能源轉型機遇牟利，今（8日）依特別背信、證券交易法起訴在押的鍾嘉村、蔡宗融，分別求刑18年、12年。

起訴書揭示，鍾嘉村身兼北基國際、三地能源、合豐能源等多家公司負責人，並實質掌控尚發營造。三地、開陽兩公司分別以持股51%、49%合資成立合豐能源。合豐能源與開陽能源負責人蔡宗融簽訂工程、採購及施工總承包合約（EPC合約）中，開陽能源應支付每千瓦 5000 元的土地開發費予合豐能源。

但鍾嘉村為侵占該筆開發費，竟與蔡宗融共謀，透過簽訂虛偽的委任開發契約，將這筆原本屬於合豐能源的款項，轉匯至自始未參與開發業務的尚發營造。鍾嘉村隨後將匯入尚發營造的款項挪為私人使用，此舉導致合豐能源損失 1億9845萬元損失，持有合豐能源49％股權的興櫃公司開陽能源，也承受 9724萬500元的損害。

除土地開發費外，鍾嘉村與毅城營造郭姓負責人在案場的水土保持工程大動手腳。鍾嘉村明知具有甲級證照的世英營造估算費用僅約1億7200萬元。他卻與郭男謀議，指示合豐能源以高達3億5700萬元的天價，將工程層層轉包予尚發營造、毅城營造，最終才由毅城營造以1億7200萬元發包給世英營造施作。

郭男依約將巨額回扣交付予鍾嘉村，累計截留並侵占合豐能源工程款共達1億 5239萬多元。值得注意的是，鍾嘉村已針對水保工程款部分坦承犯行，並於本月4日向雄檢繳回部分犯罪所得1億2439萬多元。

為掩蓋巨額回扣，蔡宗融與開陽能源詹姓財務長共謀，將支付給尚發營造的1 億 6800 萬元，不實地列為資產「在建工程-費用」項目。事實上，該款項無法產生未來經濟效益，本質應屬「費用」。不實列帳導致開陽能源公司110年第 2 季財報的「淨利」和「資產」虛增。

蔡宗融更指示詹男在編製登錄興櫃股票的「公開說明書」時，將支付給尚發營造的 1 億 6,800 萬元回扣，隱匿為模糊的「客戶庚」。此舉嚴重損害主管機關對股票公開發行審核業務的正確性，並影響理性投資人在市場上的判斷決策。

雄檢今年10月掌握具體事證，指揮調查局兵分多路搜索，當初聲押鍾嘉村後，法院裁定2000萬元交保，蔡宗融則無保請回，雄檢當晚提起抗告，經撤銷發回後，地院改裁定鍾嘉村收押禁見，蔡宗融則以200萬元交保。

高雄地檢署痛斥鍾嘉村法治觀念薄弱，利用國家能源政策牟取私利，犯罪所得龐大，請求法院對鍾嘉村合併定執行有期徒刑18年，併科罰金1億9000萬元。開陽能源負責人蔡宗融則因配合背信並隱匿財報，損害廣大投資人權益，被求處合併定執行有期徒刑12年，併科罰金1000 萬元。



