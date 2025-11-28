掏空誠美材子公司茂豐 「股市四大金釵」葉美麗判刑7年
〔記者張文川／台北報導〕偏光板大廠「誠美材」的子公司「茂豐貿易」時任董事長葉美麗，被控以高價交易庫存品等方式進行假交易，另利用茂豐的資產吃下前立委蘇震清所持有的郡宏股票，造成誠美材及茂豐損失約2.6億元，台北地方法院今依3件證券交易法之特別背信罪，將葉美麗合併判處應執行7年有期徒刑。可上訴。
誠美材的前身是奇美材料科技，奇美實業、群創等股東退出經營後，2018年更名為誠美材，董事長何昭陽延攬葉美麗擔任副董，並讓她出任子公司茂豐貿易、茂宇投資董事長，但葉美麗卻於2019年1月召開董事會解除何的職務，改選自己為董事長，引發議論。
檢調調查，葉、何2人於爭奪誠美材經營權期間，檢調接獲告發指控葉美麗涉於2018年9月間，以採購導電膜名義，將茂豐公款286萬美金(約新台幣8826萬)匯給香港紙上公司「BAO BUI」，而該公司唯一的自然人「Kuo Ya-Wen」就是葉美麗的女兒郭雅雯，她在2016年揭露的「巴拿馬文件」中，被認定是用來掏空洗錢的私人帳戶。
葉美麗於同年以相同手法，與未上市的郡宏光電假交易，支付貨款200多萬美金，郡宏再透過其他名義將錢洗進郭雅雯的帳戶。
葉美麗又於2018年1月間以每股7元、總價約4200萬，購買郡宏光電6000張股票，10月4日過水給南部某立委的貼身女助理賴麗團，同月26日再以9000萬賣回茂豐、茂宇2家公司。北檢認定3次犯行總計掏空茂豐公司約2.6億資產，2021年3月起訴。
台北地院今日依3件證交法特別背信罪，將葉美麗各判處5年6月、5年、4年5月徒刑，合併應執行7年徒刑，沒收犯罪所得4104萬餘元。蘇震清於本案獲檢方不起訴確定。
