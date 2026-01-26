掏空4億！台鹽綠能前董座陳啓昱再獲1200萬交保 明籌不出錢牢裡過年
台南地院審理台鹽綠能前董事長陳啓昱掏空弊案，今二度裁准陳啟昱以1200萬元、台綠前總經理蘇坤煌及鴻暉負責人蘇俊仁各以700萬元交保。蘇坤煌與蘇俊仁家屬下午已各自完成手續讓兩人步出看守所，陳啟昱方面則因金額較高，家屬向法院表示明（27日）才能到法院辦理交保，若屆時籌不到錢，恐得牢裡過農曆年。
台南地院合議庭今裁定，陳啓昱准予1200萬元交保，台綠前總經理蘇坤煌、鴻暉負責人蘇俊仁則各以700萬元交保；3人均需加裝電子監控，並限制出境、出海8個月，同時禁止與證人接觸或有任何騷擾行為。
台南地院指出，陳啓昱3人遭控違反證券交易法第171條多項罪名，包括加重使公司為不利益交易、加重特別背信等，法定本刑均在7年以上，屬重大經濟犯罪。蘇坤煌、蘇俊仁還涉及公司法、商業會計法及刑法使公務員登載不實等罪。
法院認為，3人雖承認部分客觀事實，但仍否認有犯意，且供詞與其他被告、證人間的陳述存在矛盾，目前全案待傳喚證人多達86人，有待進一步到庭交互詰問釐清案情。
本案爆發後陳啟昱遭檢方聲押起訴，去年9月間一度獲准以600萬元交保，不料檢方抗告成功，僅呼吸2天新鮮空氣，就又被收押迄今。因羈押期限將屆，3人律師團使出渾身解數，陳啓昱主張自己已經被關超過1年，案情卷證多如牛毛，關在裡面根本沒辦法好好準備辯護，防禦權嚴重受損；蘇坤煌與蘇俊仁則雙雙打出「苦肉計」，聲稱身患惡疾，需要出獄接受治療。台南地院審理後今全部裁准，但也祭出科技監控等防範措施。
