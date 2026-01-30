掏空8千億！越南女王「稀有柏金包」遭拍賣抵債 她曾求法官：把愛馬仕留給子孫

張美蘭名下的頂級鱷魚皮愛馬仕包、超奢華遊艇近日遭越南官方強制清算拍賣，所得將用於償還高達270億美元的驚人債務。（翻攝自VTV新聞影片）

越南胡志明市執行局本週正式宣布，針對萬盛發集團（VTP）前董事長張美蘭名下的多項奢侈品進行資產評估。其中最受矚目的，莫過於兩款極為稀有的鱷魚皮愛馬仕（Hermès）柏金包。這類包款在國際二手中間市場往往具備數十萬美元的驚人身價。張美蘭曾在庭審中極力爭取保留這兩款名包，聲稱一款是在義大利購買，另一款則是馬來西亞富商所贈，希望留給子孫當作「紀念品」。然而，法院最終以該資產屬犯罪所得為由駁回請求，堅持將其全數變現以償還數萬名受害投資人。

海上宮殿！超奢華遊艇二度拍賣 起標價下殺六千萬仍無人問津

除了天價名牌包，張美蘭名下的頂級遊艇「Reverie Saigon」也成了燙手山芋。這艘遊艇本月初曾以524億越南盾（約新台幣6,364萬元）公開拍賣，卻意外面臨流標慘境。官方計畫於2月12日重整旗鼓，將起標價調降至493億越南盾（約新台幣5,988萬元）再度闖關。

廣告 廣告

據悉，除了這艘主力遊艇外，張美蘭另外兩艘各價值約 600萬台幣的小型船隻也將同步釋出。專家分析，由於張美蘭案牽連甚廣，且資產後續處理程序繁瑣，導致潛在買家對這類「爭議性豪產」多抱持觀望態度。

世紀清算！掏空銀行引發金融海嘯 1200項資產排隊待售填補黑洞

張美蘭案之所以震驚全球，主因在於她透過空殼公司長期控制越南第五大銀行「西貢商業銀行」（SCB），挪用金額高達440億美元（約新台幣1.3兆），被視為全球最大的金融詐騙案之一。

儘管張美蘭因越南廢除部分死刑罪名而由死刑改判終身監禁，但其必須歸還的270億美元（約新台幣8,500億）賠償金仍是天文數字。目前越南政府已扣押其名下超過1,200項資產，包括精華地段的不動產、珠寶、名錶及企業股權。雖然去年10月已有地產成功以6,000億越南盾（約新台幣7.2億）拍出，但面對高達數千億台幣的黑洞，這場漫長的資產大清算，才正要進入白熱化階段。

更多鏡週刊報導

川普祭能源版「連坐法」！誰供古巴石油就課誰關稅 墨國挫咧等：憂被波及

「若是亞洲爸媽早叫你下來了」霍諾德登頂101撼全台 醫曝：愛冒險不等於有病

英中關係重啟！施凱爾赴北京尋求經濟突破 川普隔海警告：非常危險