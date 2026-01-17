掏身分證轟台派無知 陳玉珍：我是中華民國福建金門人

照片來源：陳玉珍臉書

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

針對網路傳言質疑國家認同感，國民黨立委陳玉珍16日接受聯訪時，當場掏出身分證反擊。她激動表示，自己從小到大認知的出生地就是「福建省金門縣」，並直言，她本來就不是台灣人，是中華民國國民，也是福建省金門人。

有位許姓女士指稱，陳玉珍曾對朋友表示不擔心中共打過來，因為中共只會打台北。陳玉珍受訪時直言，她完全不知道「許美華」是誰，並反指所謂台派對金門極度無知，「不要用大台灣的想法來霸凌金門」。

廣告 廣告

陳玉珍憤慨表示，台派人士對金門與台灣的關係缺乏基礎常識，金門屬於中華民國，但不屬於台灣，中華民國與台灣在金門眼裡不是等號。

陳玉珍指出，台派人士對金門長期缺乏瞭解，甚至帶有「大台灣主義」的歧視。她反問，為什麼在高雄、台南設自貿港就沒事，在金門設就被說會洗產地？這種動輒幫金門人扣上「賣台、舔共」帽子的行徑，才是讓金門人感到憤怒的主因。

陳玉珍重申，中華民國包括台、澎、金、馬，其中金門與馬祖行政隸屬於福建省，金門與台灣在中華民國框架下是平起平坐的。她舉例，即便到今天，金門仍設有「福建金門地方法院」、「福建高等法院」以及「福建審計處」，這些行政體系都證明金門與台灣省的差異。

陳玉珍批評，台派人士試圖污衊國會議員，不願傳遞正確訊息給外國人，「如果你們對中華民國歷史沒有瞭解，回去讀一讀書」。她認為，就是因為這種不關心金門發展、動輒扣帽子的行為，才讓民進黨在金門沒有選票。

針對金門爭取設立自貿區遭質疑會變成「洗產地」的跳板，陳玉珍砲火全開，質問全台現有7個自貿港，包括台北、高雄與台南安平，為什麼高雄、台南就不會被說洗產地，金門爭取相同地位就被說成要從事非法勾當？這未免太歧視金門人。

陳玉珍重申，美國公布15%關稅是針對台積電與整體投資環境，與金門自貿港毫無關係。她語帶激昂表示，外國人不瞭解金門可以合理解釋，但同樣身為中華民國子民卻不做功課、隨意抹黑金門「賣台、舔共」，才是最令金門人憤怒的地方。

陳玉珍強調，金門是最堅定的中華民國支持者，毫無疑問，自己是中華民國國民，但更是福建金門人，這套認同從小到大都沒有錯誤，是部分台派人士背棄了中華民國。

照片來源：陳玉珍臉書

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

分析經貿談判成果 陳冠廷：台灣2個關鍵條件比日韓更合理

戴錫欽憂新北市長整合遲緩 李四川定調1月底先完成「這件事」

【文章轉載請註明出處】