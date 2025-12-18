掏20多萬閃婚中國妹！認識2個月「人間蒸發」癡情男浪費26年青春等她

記者陳弘逸／彰化報導

彰化縣男子花20多萬，娶中國籍女子，未料結婚後，女方人間蒸發，等26年後，男方無奈訴請離婚獲准。（示意圖／PIXABAY）

彰化縣男子阿國（化名）26年前，透過友人介紹中國籍女子阿梅（化名），雙方認識約2個月，男方就花20多萬到大陸閃婚；未料，之後女方就人間蒸發，連當初的仲介也聯繫不到人，他無奈只好向法院訴請離婚，法官認為阿梅違背同居義務，有惡意遺棄的行為，准許訴請離婚。

判決指出，男子阿國（化名）1999年5月14日透過友人介紹，認識中國籍女子阿梅（化名），雙方認識約2個月，期間三次出遊都是單日旅遊就結婚，並花20多萬到大陸結婚。

雙方談論入境台灣手續，起初還有電話聯絡，2個多月後，阿梅就人間蒸發，連當初轉介的友人也聯繫不到女方，最後推卸責任，之後就不了了之。

阿國認為，雙方結婚26年，從沒來台灣同住、生活，足見有惡意遺棄的意思及行為，無奈向法院訴請離婚。

審理期間，阿梅都未出庭，也沒提出任何書狀聲明或陳述；依據戶籍謄本等證據，確認雙方婚姻續存中，法官認為，女方不僅有違背同居義務，也有拒絕同居主觀情事，認為訴請離婚，依法並無不合，應予准許。

