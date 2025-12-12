掐死前女友又辱屍 憲兵遭判無期徒刑定讞

（中央社記者林長順台北12日電）許姓憲兵與同為軍人的劉姓女友分手，挽回感情未果，掐死劉女，甚至污辱屍體，一、二審依現役軍人殺人等罪，判處許男無期徒刑，褫奪公權終身。最高法院11日駁回上訴定讞。

根據判決書，許男、劉女於去年5月16日分手，許男同年5月18日前往劉女位在新北市住處，試圖挽回感情未果後惱羞成怒，以雙手掐住劉女頸部，使其窒息死亡，之後損壞、污辱屍體。

許男犯後持劉女手機，假冒劉女名義傳送訊息給軍中同袍及劉女姊姊，致2人未發現劉女已死亡。由於同住的劉女姊姊發現劉女未走出房門，察覺有異，進房後發現憾事報警，警方隨後逮捕許男。許男一度情緒失控，持刀自殘遭制止。

新北地方法院國民法庭認為，許男分手後心有不甘，竟惱羞成怒徒手掐死劉女，致劉女生前飽受痛苦，於劉女死後竟還損壞、污辱屍體，令劉女家屬受有永遠不可磨滅的心靈創痛，惡性重大，依犯現役軍人殺人等罪，判處許男無期徒刑，褫奪公權終身。

台灣高等法院認定，原審量刑並無違法或失當，駁回許男上訴。最高法院11日駁回上訴，全案定讞。（編輯：李錫璋）1141212