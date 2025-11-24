掐死子女辯不凶殘 狠母判無期

蘇姓女子（右二）狠心殺害2名年幼子女，還辯稱手段並不凶殘，最高法院判處無期徒刑定讞。（本報資料照片）

長期施用毒品的蘇姓女子民國113年在新北市某汽車旅館用枕頭悶殺6歲兒子、9歲女兒，她辯稱有先餵小孩吃安眠藥再殺害，「手段並不凶殘」，但最高法院認定，她殺人過程中，子女都曾甦醒掙扎，她仍狠心持續掐頸終致窒息死亡，不採信她的辯詞，駁回上訴，依故意對兒童犯殺人罪共2罪各判處無期徒刑，褫奪公權終身，執行無期徒刑，全案定讞。

38歲的蘇女曾在百貨公司當櫃姐，113年5月12日母親節深夜，她帶著當時6歲兒子、9歲女兒入住汽車旅館，隔天早上再替小孩請假2天，謊稱帶孩子回南部探親，卻一直待在旅館內。

5月14日早上7時許她在旅館房內，已吸毒一整晚的蘇女，讓正在熟睡的女兒與兒子飲用了混有安眠藥的水，然後用棉被包裹女兒，用枕頭覆蓋女兒的臉部，並以右手壓住枕頭，過程中女兒醒來且掙扎，但蘇女仍以左手掐住女兒頸部，讓女兒窒息死亡。

蘇女殺死女兒後沒有罷手，繼續拉K，當天早上10時30分，她另用棉被包裹兒子後，跨在對方的身體上方，用枕頭覆蓋其臉部，並以雙手掐住頸部，過程中兒子醒來且抵抗，但蘇女仍持續掐頸，讓兒子也跟女兒一樣窒息死亡。

一審國民法官參與審理後，認為她雖為單親媽媽，但有朋友或家人如父親、姊弟以及多個社福單位在精神與金錢上的支援，她竟僅因心情低落，認為子女是自己生的，所以有權殺死他們，無視孩子獨立的生命權，以致2名天真活潑、稚嫩無辜的幼童枉死，考量她坦承犯行，判處無期徒刑。

她不服提上訴，二審台灣高等法院認為，蘇女先讓幼女與幼子飲用混有安眠藥的水，目的是殺死女兒的過程不要驚醒兒子，另外則是為了更容易殺人，確保殺死2人的結果，且她過程中，子女均曾甦醒掙扎，她仍痛下殺手。

她辯稱，曾先讓孩子飲用混有安眠藥的水，再一一殺害，手段並非凶殘，應量處更輕的刑度，法官認為不足採信，且認定她吸毒是為了強化殺人意志；況且新北市政府委任的告訴代理人到庭明確陳述，迄今找不到可原諒蘇女的基礎，懇請從重量刑，高院仍判無期徒刑。蘇女上訴，最高法院駁回確定。