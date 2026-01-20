排便出血當痔瘡拖半年 男子確診大腸癌

一位有抽菸習慣的65歲男性患者，因排便出血症狀持續近半年而前來就診，原本認為只是痔瘡問題，希望透過藥物與塞劑治療改善，經醫師詳細詢問症狀並安排大腸鏡檢查後，確診為大腸癌。該患者平時不喝酒，也無大腸癌家族病史。

一位有抽菸習慣的65歲男性患者，因排便出血症狀持續近半年而前來就診，原本認為只是痔瘡問題，沒想到是大腸癌。 （示意圖／Pixabay）

肝膽腸胃科醫師林相宏在臉書粉專表示，患者除了出血症狀外，糞便呈現不成形狀態，排便頻率異常增加，一天甚至達到6次之多，但腹部並未出現明顯疼痛感，直到最近兩週才感覺下腹部有些「怪怪的感覺」。醫師察覺狀況異常後建議進行大腸鏡檢查，最終證實為大腸癌。

林相宏指出，許多民眾誤以為排便出血就是痔瘡造成，但其實可透過血液顏色、狀態、排便習慣等細節來判斷是否為大腸癌。痔瘡出血大多呈現鮮紅色，且血液與糞便分開，有時僅附著在表面，血量通常較多；大腸癌出血則呈暗紅色，通常與糞便混合在一起，有時會帶有透明黏液，血量一般不大。不過若是靠近肛門的直腸癌，血液仍可能呈鮮紅色。

目前政府提供國人每兩年一次的免費糞便潛血檢查，若為有家族史或有症狀的高風險族群，也建議進行大腸鏡檢查，及早發現及早治療。（圖／Photo AC）

關於疼痛症狀的判斷，林相宏說明，痔瘡大多是肛門的腫脹疼痛，若完全沒有症狀的鮮血，大多是內痔造成。肚子痛並非大腸癌常見症狀，初期症狀主要是排便習慣改變，例如突然持續腹瀉、原本腹瀉變成排便困難、成形糞便變得不成形等，腫瘤要到後期才會出現糞便變細、腹部疼痛、體重下降等情況。

林相宏提醒，不少民眾會用年紀來判斷是癌症或痔瘡，但此方法並不準確。大腸癌好發於50歲以上族群，但有年輕化趨勢；痔瘡以青壯年為主，但50歲以上也佔了5成以上。目前政府提供國人每兩年一次的免費糞便潛血檢查，若為有家族史或有症狀的高風險族群，也建議進行大腸鏡檢查，及早發現及早治療。

