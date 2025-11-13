排到市民大道！ 上千人一早擠華山「玩具展」

玩具展熱鬧登場，上千位民眾一早擠爆華山，人潮一路排到市民大道，更有人帶野餐墊、椅子冒雨搶排，為了減少亂象，主辦方採用票種分流入場，現場也祭出許多限量商品，不過像是限定Labubu有限購，熱門怪獸公仔則是採抽選制，讓許多粉絲小跑步入場搶買。

玩具展熱鬧登場，上千位民眾一早擠爆華山。（圖／TVBS）

民眾：「大概凌晨3點來排隊，一人只能買兩隻，怕買不到，希望可以買到。」民眾直接把野餐墊帶來，凌晨冒雨坐在地上排隊，就是為了要搶買最愛的咖波限量存錢筒。玩具展熱鬧登場，人潮就排到市民大道，上千位民眾塞爆華山，許多人更帶椅子、行李箱來搶購。民眾：「預算無上限，我想買咖波的LuLu豬聯名款。」民眾：「預算大概3萬、5萬、6萬，主要是大久保公仔。」

泡泡瑪特Labubu怪味便利店系列每人限購2隻。（圖／TVBS）

這次玩具展主打4館場、5展區，如果不想排太久，可以買比較貴的金幣票，就能先入場，一般票則是之後才能入場。玩具展主辦人黃仁壽：「2024年有一些排隊的問題，我們都解決，就如早上看到的，我們動線分很清楚，有金幣票、金讚票，再加上我們都有號碼的順序。」不過還是有第一次來的民眾抱怨，一早8點半就來排隊，11點要入場時，才被告知買票才能排。為什麼進場時間這麼重要？很多人小跑步入場，就是為了搶限量商品。像是國外設計師打造的雲朵兔，是玩具展限定。另外黑白怪獸公仔也超熱門，售價2.5萬，採抽選販售，甚至有人上網徵求付費代抽，就盼能夠入手。

還有泡泡瑪特也自成一區，Labubu怪味便利店系列每人限購2隻。民眾：「去年泡泡瑪特品項比較多，但是今年不知道為什麼，泡泡瑪特品項比較少。今天泡泡瑪特動線很好購買，就不會像去年那樣，為了要買還出現衝撞事件。」然而網路上也開始出現代購軍團，商品價格直接翻漲。熱門玩具展想減少亂象，也考驗主辦單位智慧。

