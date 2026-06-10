排卵期喝醉遭同事載進摩鐵「趁機進入」！妹子醒後見內褲斑跡嚇傻...DNA一驗崩潰：他是假釋累犯

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一名女子姍姍酒醉斷片，慘遭假釋中的性侵累犯同事載往摩鐵硬上，清醒後驚覺「排卵期下體裂傷出血」，嚇得緊急就醫。示意圖／取自flickr

台南市發生一起令人髮指的乘機性交案！一名在服務業工作的女子姍姍（化名），與同事聚餐喝酒後醉到斷片、需要人揹上車。怎料，同車的彭姓男同事竟色心大起，拒絕先送姍姍回家的提議，直接將她載往汽車旅館強震性侵。姍姍隔天清醒發現下體劇痛出血，就醫才驚覺「外陰新撕裂傷」，且當天正逢排卵期，嚇得緊急植入避孕器。更恐怖的是，這名色狼被起底竟是一名假釋中的性侵累犯，行徑囂張至極！

醉到要人揹！男同事拒送她回家 密謀載去摩鐵「趁機進入」

判決指出，姍姍與彭姓被告為同事關係，2024年12月2日凌晨3時許，兩人與另一名男同事聚餐後前往酒吧續攤。席間姍姍因不勝酒力，已達意識模糊、無法抗拒的泥醉程度。

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當天清晨5時45分許，彭男開車準備送大家回家，同車的男同事曾提議先將醉倒的姍姍送回住處，卻遭到彭男一口回絕。彭男先將該名男同事送回家後，隨即露出狐狸尾巴，逕自將毫無意識的姍姍載往台南市區某間汽車旅館。彭男眼見姍姍爛醉不醒，竟趁機對其性侵，滿足獸慾後才將人載返家。

清醒「下體撕裂出血」正逢排卵期！內褲斑跡驗出超狂鐵證

姍姍隔天清醒後，發現下體異常疼痛且出血，腦海中更隱約浮現破碎的模糊畫面，讓她越想越不對勁，於同月4日前往婦產科診所就醫，醫師檢查後震驚發現姍姍「外陰裂傷，疑似被性侵」，更驚人的是，當天正好是姍姍的排卵期，醫師為了防止意外懷孕，緊急為她植入避孕器並轉診。姍姍當場情緒崩潰，在朋友鼓勵下憤而報警。

警方隨後將姍姍案發時穿著的內褲送交刑事警察局鑑定，結果在褲底內層斑跡中，精準檢出與彭男完全相符的男性Y染色體DNA，奇美醫院的驗傷結果也顯示「陰部6點鐘方向有新撕裂傷」，鐵證如山。

色狼狡辯「手汗殘留」！法官狠狠打臉

面對DNA鐵證，彭男在法庭上仍毫無悔意，矢口否認侵入，竟硬拗辯稱只有「親吻、擁抱和用手摸外陰部」，還推稱內褲上的染色體「可能是手汗或皮屑組織」，但法官傳喚同車男同事，證實姍姍當時連走路都不穩、需要人揹上車，講話模糊不清，直接打臉彭男，認定其異常舉動根本是心懷不軌。

起底竟是「假釋中性侵累犯」！被害女淚崩諮商 法官重判賠150萬

姍姍在法庭上泣訴，案發後她終日活在恐懼與自責中，常莫名悲傷、恍神放空，至今仍必須接受心理諮商。更讓她驚恐萬分的是，事後查詢才發現，被告彭男竟然是一名性侵累犯，且犯案時人還在假釋觀護期間，卻惡性不改、一犯再犯！

台南地院民事庭法官審酌雙方身分、資力，姍姍大學畢業、月入約4萬元，而從事餐飲業的彭男月入僅2萬5000元。考量姍姍身心受創極其嚴重，而彭男在假釋期間再犯、惡性重大且毫無悔意，最終判決彭男應賠償姍姍高達150萬元的精神慰撫金，全案仍可上訴。

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