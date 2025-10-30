排名賽「高承睿」未列種子籤 桌協稱疏忽 重抽遭批
桌球國手柚子高承睿，今年在中華桌球排名資格賽，意外沒有他的名字，原來桌球協會疏忽，沒把他列入種子籤內，也讓球評怒批不可思議引來批評，有網友不滿怒批，連奧運國手都能疏忽，感到心寒。
身穿螢光黃色運動衣，雙眼緊盯桌球，看準時機出手揮打，台灣桌球好手柚子同學高承睿，今年中華桌球排名資格賽，將在11月4號開賽，但對戰名單公布後，卻沒有他的名字，不是他沒報名，而是桌球協會忘了他，桌球協會網站上發出公告，10月27號已完成抽籤作業，惟疏忽男子選手高承睿沒列入種子籤，將重新辦理抽籤作業。
球評石明謹：「我覺得這個是很不可思議的一個事情，因為高承睿，你不要說是全台灣最重要的選手，起碼他一定是前三前五的選手，你沒看到高承睿，在種子這件事情，竟然沒有任何一個桌協的人，覺得怪怪的，不管是排籤表的，或是列印的這些人員，看到這個籤表居然沒有發現，居然漏看了我覺得這個層層把關，確實出現蠻大的問題。」
高承睿跟桌球教父莊智淵，一起征戰過巴黎奧運，甚至在世大運拿下桌球男團金牌，成為矚目焦點，如今高承睿沒有列入種子籤，消息公布後，讓不少粉絲感到錯愕，表示不可能把一個，才打過奧運沒多久的球員忘記吧，還有人表示，真的替承睿感到心寒，甚至有人不滿說，居然忘掉柚子，要不要聽聽看你在說什麼，現在排好的對賽陣容，要重新抽籤，球評表示有失公平性。
球評石明謹：「會讓每個人對這個籤表，不可能所有人都開心，一定會有人因此受到影響，就像我剛剛講的，有人可能排名因此下降蠻多，或者是喔我本來沒有抽到高承睿，我現在一抽到高承睿，我可能就很快就輸了之類的。」
桌球協會排賽程抽籤出狀況，對參賽球員跟球迷來說，要的不只是公告道歉，到底哪個環節出問題，桌協可得好好交代。
