排尿困擾多年 竟是三期攝護腺癌

75歲李先生多年來飽受排尿困擾，攝護腺特異抗原（PSA）持續偏高，兩度接受傳統隨機切片，皆未發現癌細胞。然而，PSA指數逐步上升，醫師建議進一步檢查，發現病灶位於傳統切片難取樣的攝護腺前區，確診為第三期攝護腺癌。

台北慈濟醫院泌尿科醫師鐘伯恩說明，攝護腺癌主要危險因子包括高齡、家族病史、特定遺傳基因突變，早期症狀如頻尿、夜尿、血尿或排尿困難，常被誤認為攝護腺肥大或老化現象而延誤就醫。癌症若侷限於攝護腺內，多為第一至二期，若突破包膜或侵犯精囊，上升至第三期，進一步轉移至淋巴結、骨骼或其他器官則屬第四期。

鐘伯恩指出，傳統檢查方式包括肛門指診、PSA血液檢測與隨機切片，但對病灶定位能力有限。國際指引建議，當PSA異常或臨床高度懷疑，應進行MRI檢查，並依影像決定是否進行融合導引切片，提升臨床攝護腺癌診斷準確度。

治療選擇上，根除性攝護腺切除術為非轉移攝護腺癌的主要治療方式之一，達文西機械手臂輔助手術可精細分離組織，進行完整切除及重建縫合；不適合手術或選擇非手術治療的患者，也可放射治療單獨或合併荷爾蒙治療。

鐘伯恩強調，早期診斷與介入治療是影響預後的關鍵，一般男性建議50歲起與醫師討論PSA篩檢；若具家族病史或屬高風險族群，則可考慮45歲開始檢查。若PSA值超過4ng/mL或持續上升，應由泌尿科醫師評估是否需進一步檢查。