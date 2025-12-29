排尿異常別輕忽 台北慈濟助攻早期揪出攝護腺癌

【記者黃泓哲／台北報導】攝護腺癌是台灣男性常見癌症之一，因早期症狀不明顯，許多患者確診時已是中晚期。台北慈濟醫院長期投入早期診斷與精準治療，根據國健署最新公布的全國癌症5年存活率統計，北慈從初期到末期的攝護腺癌治療成效，5年存活率全面優於全國醫學中心平均，表現亮眼。

75歲的林爺爺因排尿困難就醫，抽血檢查發現攝護腺特異抗原PSA達6.42ng/ml，高於正常值4ng/ml。泌尿科主任蔡曜州進一步安排核磁造影與超音波影像融合切片，確診為早期攝護腺癌，隨即進行達文西攝護腺癌根除手術，在保留神經血管的情況下完整切除腫瘤。術後不僅恢復良好，排尿狀況也明顯改善。

衛福部110年癌症登記資料顯示，攝護腺癌在台灣男性癌症發生率排名第6，死亡率第5，且超過三分之一患者確診時已是第4期。蔡曜州指出，攝護腺癌早期症狀與良性肥大相似，像是頻尿、夜尿、尿流變細，很容易被忽略，一旦轉移，治療難度與風險都會大增。全國早期患者5年存活率約80.74％，晚期僅49.53％，凸顯早期發現的重要性。

為提升診斷準確度，北慈以「核磁造影與超音波影像融合切片」取代傳統隨機切片，準確率提升6至7成，讓病灶能在擴散前就被發現。早期患者5年存活率可達9成，即使是第4期患者，5年存活率仍接近6成。醫療團隊也整合手術、放射線、化療、賀爾蒙與標靶治療，兼顧存活期與生活品質。醫師提醒，排尿異常別只當老化，有家族史者更應及早檢查，把握治療黃金期。

