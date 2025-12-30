排尿異常別輕忽 醫師：早期診斷是戰勝攝護腺癌關鍵

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

攝護腺癌為台灣男性常見癌症之一，因早期症狀不明顯，臨床上常與良性攝護腺肥大混淆，導致不少患者確診時已進入中晚期。根據國民健康署最新公布的全國癌症五年存活率統計資料顯示，該院自初期至末期攝護腺癌的五年存活率，皆優於全國醫學中心平均水準，治療成效表現亮眼。

一位75歲的患者因長期排尿困難、尿流變細等症狀，抽血檢查後發現攝護腺特異抗原（PSA）指數達6.42 ng/ml，明顯高於正常值，隨即安排核磁造影結合超音波影像融合的攝護腺切片檢查，精準鎖定病灶，確診為早期攝護腺癌。

廣告 廣告

台灣男性癌症發生率排名第六

台北慈濟醫院泌尿科主任蔡曜州指出，根據衛福部110年癌症登記報告，攝護腺癌在台灣男性癌症發生率排名第六、死亡率第五，且確診時已為第四期的患者比例超過三分之一。

蔡曜州表示，攝護腺癌早期症狀如排尿不順、頻尿、夜尿、尿急或血尿，常被誤認為單純老化或良性攝護腺肥大而延誤治療；一旦進展至晚期，癌細胞轉移將大幅增加治療難度，也使預後明顯惡化。國健署資料顯示，全國早期攝護腺癌五年存活率約為80.74％，晚期則降至49.53％，凸顯早期篩檢與精準診斷的重要性。

晚期攝護腺癌治療須仰賴跨科整合

在診斷技術上，核磁造影與超音波影像融合攝護腺切片取代傳統隨機切片方式。透過3D影像融合技術，醫師能精準對準核磁影像顯示的可疑病灶進行切片，切片準確率提升六至七成，減少誤判與重複檢查的風險。該院早期攝護腺癌患者平均五年存活率可達九成；即便是治療挑戰最高的第四期患者，五年存活率仍接近六成，顯著優於全國醫學中心平均表現。

蔡曜州進一步說明，晚期攝護腺癌治療須仰賴跨科整合，團隊會依患者期別、腫瘤侵犯範圍與整體身體狀況，量身規劃治療策略，整合泌尿科、放射腫瘤科等專業，採取化學治療、放射線治療、賀爾蒙治療與標靶藥物等多元方式，在延長存活期的同時，兼顧病人生活品質。

此外，近年研究指出，原本用於偵測攝護腺癌復發病灶的「前列腺特異性膜抗原正子斷層掃描（PSMA PET）」，因具備高靈敏度，可偵測超音波與核磁共振難以顯示的潛藏癌細胞，逐漸展現早期診斷的應用潛力。蔡曜州表示，未來團隊將評估此項技術應用於高風險族群及訴求早期診斷的個案，為患者爭取更多治療時機。

醫師也提醒民眾，排尿異常不應視為單純老化現象，特別是有攝護腺癌家族史者，更應提高警覺，及早接受專業評估與相關檢查，才能把握治療黃金期。

（記者李政純、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

延伸閱讀：

·男性都該看！降低罹攝護腺癌「7方法」曝光 經常性交、手淫也有幫助

·潘懷宗自曝罹攝護腺癌！ 醫揭 「5個潛藏異狀」：這些人都逃不掉