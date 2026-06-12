排擠資金效應有限 台股大復活

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美國總統川普取消空襲伊朗帶動美股走高，台北股市12日一度飆漲1649點，創史上第2大盤中漲點。（范揚光攝）

馬斯克旗下的巨獸SpaceX掛牌交易，募資約750億美元將成為史上最大規模的IPO案，會否對台股出現資金排擠效應？統一投顧董事長黎方國表示，SpaceX看似金額很大，其實影響力沒想像中高，首先是尚未獲利，無法列入標普500成分股，其次是那斯達克還有科技七巨頭撐腰，SpaceX排擠效應有限。

美伊協議露曙光，美股歡聲雷動、四大指數全面飆漲，台股12日由權值股領軍，台積電上漲60元、聯發科、台達電漲幅逾2％，記憶體是大復活，南亞科、華邦電亮燈漲停下，助攻早盤大漲逾1600多點，終場大漲1019.58點，收在4萬4169.04點；外資認錯，終結連6賣，單日買超逾286億元。

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台股投資人本周如洗三溫暖，周一慘崩逾兩千點震撼教育，周二、周五是強彈逾千點，台股漲跌千點將呈常態。黎方國表示，台股本周高檔震盪，除了地緣政治外，還有通膨、升息等紛擾，如今美伊協議有譜了，通膨答案揭曉、美國聯準會利率可望維持，利空出盡，多頭格局不變，台股指數最快7月攀升至5萬點。

至於本周暴漲暴跌是否與SpaceX超額認購有關，黎方國認為，若真的SpaceX對股市資金有影響，就是中籤率不高，資金返還後，將會持續留在股市中輪動。

對於承受漲跌千點的驚嚇，黎方國指出，台股一路攀升，現在來到4萬4千點，分母變大後、漲跌逾2％就有千點的水準了；建議投資人不要只看單日漲幅，以「周」為單位，舉例來說，本周指數暴漲暴跌，台股周線結算下來，下跌901.9點，周跌幅約2％，其實沒這麼可怕。