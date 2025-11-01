排擠？ 林岱樺獨辦造勢 3對手同台陳其邁

民進黨高雄市長初選參選人林岱樺，1號晚上在岡山舉辦首場造勢活動，活動看板上原先包括立委王義川、民進黨發言人卓冠廷等人將出席，不過卓冠廷因有黨職，遭秘書長關切不得上台，也因此讓原本要站台的四人接連喊卡，僅立委黃秀芳則低調現身在台下，巧的是同天另一頭，初選的三名對手許智傑、邱議瑩、賴瑞隆則同時出席市府萬聖節活動，獨缺林岱樺一人。

排擠?林岱樺舉辦造勢活動，同天其他三位候選人同台陳其邁。（圖／TVBS）

林岱樺在岡山的造勢活動突破三萬人，從空拍畫面可見人潮從頭塞到尾，幾乎看不到空位。活動中，超過百位在地代表上台力挺，但原本預計出席的四名正國會大咖卻缺席。據了解，卓冠廷因有黨職，遭秘書長關切不得上台，導致原本要站台的四人接連喊卡，主辦方只能臨時請其他議員上陣。對於這些變化，林岱樺並未正面回應，只表示重點是所有鄉親對她的相挺。

值得一提的是，立委黃秀芳雖然出現在現場，但並未依照安排上台助講，而是選擇低調待在台下。面對外界關於詐領助理費的質疑，林岱樺在台上表示，清清白白的她被人攻擊、抹黑，甚至被檢調用助理費追殺，企圖讓她的政治生命死亡。她的律師蔡家豪也出面為她辯護，強調以他們四人多年的律師經驗和良心保證，這件事絕對有無罪的空間。

民進黨初選參選人林岱樺首場造勢活動，現場突破3萬人。（圖／TVBS）

與此同時，高雄市長陳其邁現身2025高雄萬聖節活動，身穿黑衣服、黑帽子，扮成現場工作人員穿梭在人群中。更引人注目的是，林岱樺的三位初選對手也都盛裝出席，賴瑞隆化身吸血鬼、邱議瑩扮成陰陽髮的動漫人物、許智傑則裝扮成機長。三人與陳其邁共同參與萬聖節活動，獨缺在岡山造勢的林岱樺。

