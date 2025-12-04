排案屢被擋還是有期待！政院：盼覆議期間全面審視院版財劃法

行政院發言人李慧芝。 圖：謝莉慧/攝

[Newtalk新聞] 行政院發言人李慧芝今（4）日表示，政院目前還是對《財劃法》修正案覆議有期待，希望能在覆議審查的15天期間，再次全面審視院版的財劃法修正草案，而政院的態度就像卓榮泰院長所講的「在動盪中平衡，在衝突中進步」。

行政院提出的院版財劃法、115年度總預算案和1.25兆國防特別條例等，全部卡在立法院未付委，而在野黨想推的法案則是一路順暢推動，外界認為行政院應加強論述，或拉高政治手段回擊。對此，李慧芝說，總預算就是按照《財劃法》編製，總預算的每一分錢都跟民眾息息相關，如果《財劃法》不好的話，就不會有好的總預算，中央就沒有能力照顧國人，呼籲立法院儘速思考行政院提出覆議的理由，同時也審議院版的《財劃法》修正草案。

另外，李慧芝指出，民進黨立院黨團也提出《財劃法》的暫行條例，解決345億無法分配的問題，行政院跟民進黨立院黨團持續密切溝通合作，最重要還是希望在《財劃法》的覆議案中，把時間和空間都拉出來，「協商不到根本絕望，不會放棄協商」。

至於有民調指出，近5成民眾不關心《財劃法》議題，甚至認為行政院要負責相關爭議。李慧芝表示，《財劃法》對大家而言可能的確是比較陌生的法律，它是跟強制執行法一樣，是一部處理程序的法律，處理中央跟地方分配稅款的法律，就連法律系學生在處理強制執行法時，對法規內容都會不熟悉，可能都要實際上手一遍才會清楚，財劃法也是一樣，對大家來說「蠻困難的」。

那麼要如何讓大家對《財劃法》有感？李慧芝說，《財劃法》對大家很遙遠，可是總預算很近，總預算的每一分錢都關係到大家，總預算就是按照《財劃法》編製，總預算也跟民眾的權利息息相關，同樣的，如果《財劃法》不好的話，就不會有好的總預算，中央就沒有能力照顧國人，像是0到6歲國家養、勞健保撥補等，都是中央有能力時才能辦得到。李慧芝再次強調，在現在各式各樣的版本中，只有院版《財劃法》才可以同時顧地方、顧民生、顧建設和顧國防。行政院是憲法機關，還是要守護憲法，所以必須在憲法框架下採取合乎憲法的救濟手段，希望在最後的15天覆議期間，立法院可以儘速思考行政院提出覆議的理由，同時也審議院版的財劃法。

