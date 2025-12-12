排桌椅打掃環境 "老"同學付出得歡喜
慈濟長照據點相當多，裏頭有活動、課程、延緩長輩老化，不過也看到志工的無所求付出、讓長輩很有感。像在高雄小港，有長輩會提早來打掃環境、排桌椅，一起加入志工行列。
每天總提早來到長照據點負責排桌椅，75歲王文得樂當志工
小港長照據點長輩 王文得：「作義工(志工)就是歡喜心在做啊。」
照服員 羅麗娟：「每天早上6點40分，就會從家裡出發過來，來這邊就開始幫忙排桌椅，一個人排桌椅 然後觀前顧後。」
「老帥哥給你服務啦，大家在一起很好。」
王文得也不忘協助比自己年長的長輩
小港長照據點長輩 陳進和：「(她都會幫你的忙哦) 同學都很好。」
小港長照據點長輩 王文得：「大家同學都是老同學了，都會相互照顧。」
另外75歲林禺廷也會拿著抹布，把辦公室桌椅擦拭乾淨
小港長照據點長輩 林禺廷：「來我們就做義工(志工)，我一早就來當義工(志工)做一做，再來長照班這樣。」
慈濟志工 余善婷：「我們的長輩真的很棒，隨時都會補位會幫忙當志工。」
長輩來長照據點上課，不僅學習才藝、更受到慈濟人文薰陶，從付出中獲得滿滿歡喜。
