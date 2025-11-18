排檢驗等報告 一站式流程省時間

民眾到大醫院看病，除了候診，很多時間都花在排隊檢驗和等待報告出爐，不過、台中慈濟醫院的患者，可能有不一樣的醫療體驗，因為院內檢驗科推動「智能檢驗一站式流程」，抽血、傳送、檢驗和報告的全自動化流程，讓血液檢驗報告從原本31分鐘，大幅縮短為9分鐘，而且錯誤率幾乎是0。病患從插卡報到的那一刻起，所有的檢驗流程，都進入了AI智慧化，這套系統榮獲國家智慧醫療標章，也讓病患滿意度大幅增加。怎麼辦到的?一起來了解。

90歲的吳阿媽，定期回診檢驗。 吳阿媽的女兒：「 之前(檢驗)比較多人(排隊) 比較慢 ，現在比較快了，我也不知道為什麼，他們(檢驗)怎麼變得那麼快了。」

大幅縮短檢驗等待和報告出爐的時間，台中慈濟醫院的秘訣在哪裡? 台中慈濟醫院檢驗醫學科組長 賴鈺婷：「 (病患)報到成功之後 同時段，備管機也會開始執行備管的動作，(機器)會自動地幫我，把條碼貼到(檢驗)試管上面去。」

抽完血後，醫檢師只要一個投遞動作，所有的驗血試管、進入自動化軌道，井然有序地輸送到智能實驗室。 台中慈濟醫院檢驗醫學科主任 何承懋：「 這個檢體(試管)下來之後，它(儀器)會先掃條碼，然後就分類在這個不同的卡匣，這樣子 第一個避免誤差，第二個當然也可以，減少人力的一個時間。」

智能檢驗一站式流程，抽血、傳送、檢驗和報告、全自動化，血液報告出爐時間，從原本的31分鐘、縮短為9分鐘。檢驗效率大幅提升，錯誤率幾乎歸零，每年還節省近萬支的檢體試管和138公斤的醫療廢棄物。 台中慈濟醫院檢驗醫學科主任 何承懋：「 (病患)同時有抽血清的檢體，或者是像生化檢體，會把它做一個併管的動作，本來要抽2管 就可以只抽1管，病人的採血量也可以下降。」

台中慈濟醫院副院長 莊淑婷：「 檢驗(系統)我們投注了，5千多萬元的設備，就是幾乎是一站式的服務，因此我們這套系統，也獲得這次我們智慧競賽，一個很大的肯定。」

優質的醫療服務，來自科技智慧和人性溫暖。

