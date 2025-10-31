排氣管改管遭攔檢! 男大生拒檢狂飆 還一路違規吞43罰單

南部中心／謝耀德、張可倫 高雄市報導

台南一名18歲男大生，日前騎機車要去屏東，但行經高雄大寮時，因為排氣管改裝太大聲，遭警方攔查，沒想到男大生竟一路拒檢狂飆，不斷逆向、闖紅燈，警方追了他15公里，事後對他開出43張違規罰單，初估金額破10萬元，男大生還拍下罰單，po網討拍，反被網友狂酸。





排氣管改管遭攔檢！台南男大生拒檢狂飆 還一路違規吞４３罰單

男大生連續違規被警方開出43張罰單，還po網討拍，反倒被網友狂酸。（圖／翻攝畫面）









員警清晨巡邏，發現前方這部機車，疑似改裝排氣管，發出巨大聲響，員警鳴笛，示意停車，但男騎士卻加速，跑給警察追。路口闖紅燈，壓車過彎，輾壓槽化線，接著又紅燈右轉，還差點撞到人，騎士一路狂飆，最後消失在畫面中，事後員警根據行車紀錄器畫面，對他開出43張罰單。

男騎士是年僅18歲的大學生，拍下厚厚一疊罰單，PO網討拍，說他去個東港，被開了43張罰單，車子也被扣了，結果反倒引來大批網友狂酸，你還是別上路，車改成這樣，一面倒的抨擊，男大生最後默默刪文。

民眾：「真的蠻大聲的，他在騎我就聽到了，然後過沒多久，（警察）就在對面了。」民眾：「（被攔查）還能怎麼辦，摸摸鼻子認了啊，自己犯的錯能怎麼樣。」





43張罰單總金額破10萬。（圖／翻攝畫面）









男大生從27號台南要去屏東東港，途中行經高雄大寮，被警方攔查，為了躲警察不顧安全，這43張罰單，包含他多次闖紅燈、逆向行駛、沒打方向燈、危險駕駛等等，加一加，總金額破10萬。

高市警大寮分駐所所長陳俊浤：「闖紅燈總共7張、紅燈右轉7張，不依標線行駛4張，未依規定使用方向燈8張等等，罰單金額初估約16萬3千元。」男學生的機車目前還被扣在大寮分駐所，自以為耍帥，這下罰單金額，恐怕比機車原價還貴了。

