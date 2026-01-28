排氣管被雪堵住！日男發動引擎 一氧化碳「倒灌車內」吸入亡

日本富山縣南礪市日前發生一起離奇死亡事件，一名男性被發現陳屍在自家汽車內，警方調查發現，死因疑為一氧化碳中毒，不排除是排氣管「被積雪堵塞」，導致廢氣倒灌進入車內吸入身亡。

發生事故的車輛。（圖／翻攝NNN）

《朝日電視台》報導，警方26日於南礪市JR城端車站前停車場內，發現一輛停放車輛中，有一名男性陳屍車內，經確認死者為住在當地的50歲男子前川誠。他被發現時倒在駕駛座，身體倚靠車門，身上未見明顯外傷，車門並未上鎖。

警方進一步表示，根據司法解剖結果顯示，前川的死因研判為「一氧化碳中毒」，發現遺體時，車輛周圍積雪深度約65公分，幾乎將整輛車掩埋。

警方研判，前川可能在排氣口被積雪堵塞的情況下，啟動引擎，導致排放廢氣無法順利排出，進而進入車內，引發一氧化碳中毒致死，至於相關細節仍待進一步釐清。

家屬悲痛表示，前川當天早上一如往常準備出門工作，並未察覺任何異狀，「我跟他說外面有雪，要小心一點，他還回我『謝謝』。他說了『我出門了』就走了，怎麼也沒想到會變成這樣……一想到再也見不到他，眼淚就停不下來。」

