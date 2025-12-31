排水溝蓋竟鏽蝕到被踩破 女子小腿縫了30幾針 基市府認疏失協助辦國賠

基隆市基金一路旁有排水溝蓋嚴重鏽蝕，林姓女子踩下後破裂，女子右小腿被毀損的水溝蓋割傷，送醫縫了30幾針。基市府工務處今天表示，將加強巡查水溝蓋，並協助傷者申辦國家賠償事宜。

林女日前在臉書貼文，「踩個水溝 ，可以傷成這樣，誰能理解我的痛」，說出她的遭遇。她也把右小腿照片上傳臉書，傷口看起來又長又深，不少民眾心疼她的痛苦，質疑水溝蓋怎麼會出狀況，害人受傷。

林女的先生說，日前晚間7點左右，他太太要將貨品裝上車準備第二天做生意，因天色昏暗，踩到鏽蝕水溝蓋踩空，人就整個掉下去，趕快送她去急診縫了30幾針，實在很心疼，希望相關單位能夠定期檢查，會跟律師研議申請國賠。

林女的丈夫說，水溝蓋鏽成這樣子真的很誇張，相關單位應該定期檢查才對。林女的媽媽說，實在太誇張了，她女兒傷口那麼大，至今都還很痛，她的心也很痛。

工務處河川水利科長陳志宏說，市府已派員勘查毀損的水溝蓋並改善，未來也會加強巡查水溝。事故地點的排水溝有被占用情形，造成不易巡檢水溝蓋是否損壞，將邀相關單位排除並加強宣導，也會協助林女申請國家賠償。

基隆市議員吳驊珈表示，基隆常下雨，可能造成水溝蓋鏽蝕，但導致民眾踩空受傷非常不應該。附近居民跟她說，水溝蓋早壞了，但一直沒有人來更換，要求市府要加強巡檢，不可以再發生類似狀況。

