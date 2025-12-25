排水量超過8000噸？北韓釋出「核動力潛艦」工程影像，官媒聲稱對比美軍維吉尼亞級

北韓日前透過國營媒體，對外公開數張、自我聲稱是該國首艘「核動力潛艦」建造工程的照片，甚至強調北韓這艘體積巨大的水下戰艦，實際規格和戰力、直逼美國海軍（US Navy）現役的「維吉尼亞級」潛艦（Virginia-class），如果平壤釋出的消息屬實，他們的海軍升級進度，似乎走得比剛剛取得許可的南韓快了不少。

根據北韓朝中社（KCNA）發布的照片顯示，最高領導人金正恩親自前往一處室內建造設施，視察一艘深紅色、疑似飛彈潛艦的外殼，北韓強調，這艘潛艦目前仍在建造階段，尚未進行下水測試。官媒更對外宣稱，此潛艦滿載排水量高達8700噸，與美軍現役的「維吉尼亞級」攻擊潛艦相當。

建造核動力潛艦一直是金正恩的長期夙願，因此金正恩在視察期間，不斷和週邊下屬強調、潛艦對國防政策的重要性，根據朝中社（KCNA）報導，金正恩形容此舉，是建立「基於最強進攻力」的防禦體系，「我們要將強大的進攻能力，視為國家安全最好的盾牌。」

金正恩（中）帶著女兒金主愛（右中）視察「核動力潛艦」生產現場。（美聯社）

至於南韓獲得川普（Donald Trump）開綠燈、同意該國研發核動力潛艦一事，金正恩認為、這是一種在美國支持下、對北韓國防安全的公然威脅。

作為冷戰時代海狼級潛艦（Seawolf class）的低成本取代方案，維吉尼亞級潛艦，是美國海軍第一艘同時針對大洋和近海兩種功能設計的核子潛艦，由紐波特紐斯造船、通用動力電船兩家造船廠聯合建造，預定計畫共生產30艘、目前已有24艘編列服役中。

美軍維吉尼亞級核動力潛艦「密蘇里號」（SSN 780）。（美聯社）

維吉尼亞級潛艦滿載排水量，最新V型可達1萬200公噸，艦身全長140公尺、使用奇異S9G 壓水核子動力爐，潛航最高速度為34節，最大自持力為70天，至多可搭載135人。這系列潛艦除了裝載Mk48型魚雷，還能發射戰斧巡弋飛彈（Tomahawk cruise missile）。主要命名方式為美國50州，但同時也納入特殊功勳人物紀念，最近一艘服役的潛艦是今年4月入列的愛荷華號（USS Idaho）。

核動力潛艦具備傳統柴電潛艦無法比擬的優勢，其中最關鍵一點就是續航力，理論上該軍艦可在水下待上數年時間，唯一受限之處是船員補給，無需像傳統潛艦頻繁浮出水面充電和補充燃料。此外，其速度更快且通常更安靜。目前全球僅有美、俄、中、法、英及印度擁有此建造技術。

面對朝中社釋出的影像，首爾方面的軍事專家似乎抱持著「寧可信其有」態度，韓國統一研究院（KINU）研究員洪敏就認為，從照片來看、該艘潛艦可能已安裝核反應爐，預計在未來兩年內、即可進行試航或飛彈測試。但他也提醒、如今南韓在飛彈驅逐艦與傳統潛艦的建造技術，依舊優於北韓許多，呼籲大眾不要過度焦慮或緊張。

除了對外「炫耀」新武器，這批新公布的照片中，另一重要焦點是寶貝女兒金主愛（Kim Ju Ae）再度隨老爸出行視察。按照過往歷史推斷，金主愛近期頻繁出現在重大軍事場合或工廠，引發外界猜測、金正恩似乎正在加速腳步，要將女兒培養為未來的接班人。

