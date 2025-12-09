排灣族女孩 巴洛克藝術獎彩繪人生

高雄一名排灣族的高中女孩小雨，來自單親家庭，生活不寬裕，但他很喜歡繪畫，靠著到圖書館找資源自學，以及不斷的比賽，來增加經驗，連畫作都用最省錢的鉛筆，或是色鉛筆來呈現。今年她以一幅風格奇幻的手繪作品，從數百件國際作品脫穎而出，榮獲2025年巴洛克藝術獎全球金獎。

巴洛克藝術獎得主 小雨：「宇宙賦予我們想像力，我們每一個人都是耀眼的星星。」

暗夜星球，綻放光芒，這是16歲排灣族女孩的奇幻世界。

巴洛克藝術獎得主 小雨：「這個中間的這個女生，就是代表努力的我，星星代表跟我一樣很努力，然後它們的 都有不同顏色，代表它們都很獨特。」

女孩努力揮灑著魔法棒，對抗外界的阻饒，小雨的作品勇奪巴洛克藝術獎全球金獎。

「國中的 這是國一畫的，國一畫這兩幅，這張就是那時候，喜歡某個遊戲的主角，所以就畫這個。」

總是以少女為主題，描繪的就是自己，充滿藝術細胞的他，其實來自單親家庭。

巴洛克藝術獎得主 小雨：「所以我就盡量只能取那種比較，便宜 或是好取的，像是鉛筆 或是色鉛筆。」

缺筆缺錢，難不了他，體內留著樂觀的血液。

巴洛克藝術獎得主 小雨：「上網搜尋一些，所以常常會去網站，然後剛好看到比賽相關類的，想要有多一點成就，所以想說想要參加很多比賽。」

台灣世界展望會南區社工 蕭采容：「大家都會說她講話很超齡，就是很不像跟她同年紀的孩子，她就是一個好奇寶寶，什麼都喜歡。」

巴洛克藝術獎得主 小雨：「就是即使可能自己家境，可能有點限制，但是不代表 一切會影響到，就是被命運掌握。」

「有點像夢境的元素。」

畫作內，黑色的天空，總用彩色來填滿，只想快樂畫畫的他，不畏逆境，眼前那條夢想之路，已經悄然成形。

