排灣族屏東來義野行祭 X 二峰圳生活節 12/27用節慶說原鄉土地的故事

（地方中心／屏東報導）臺灣國旅向來以風景與在地的人文體驗為著稱，近年更是轉變追求私房景點、走入山林、探訪神秘的原鄉部落等新的旅遊方式。屏東縣來義鄉是排灣族重要分佈的地區之一，而工藝創作更是排灣族一大著名特色，每一個華麗的工藝都有動人的神話故事，來義鄉將於12月27至28日在古樓國民小學周邊，舉辦來義鄉年度盛事 「Ari 來義野行祭 × 二峰圳生活節」，邀請民眾參與體驗。

今年來義野行祭以「路×水」雙主軸為主題，將野行祭的「行走、自然、文化」與生活節的「生活、水源、在地文化」相互串聯，呈現來義鄉多層次的山林魅力與生活節奏。

圖／一年一度的Ari 來義野行祭將於12月27日盛大開幕。（Ari 來義野行祭提供）

今年更特別邀請到排灣族創作歌手及詞曲作家、節目主持人，同時也是金曲獎得主的戴曉君，與多位知名原住民歌手同台演出，現場還有超過40攤特色市集，從工藝、在地料理到創意商品，讓民眾在欣賞音樂的同時，也能體驗最具地方特色的生活風貌與青年創意活力。

活動規劃七大主題內容，健走、藝術體驗工作坊、永續餐桌、戶外遊程體驗、玩野集市集、寫生與歌唱比賽，希望透過在地青年、好店聯盟與部落社群共同參與，讓民眾有機會一睹排灣族在來義的在地生活，親身體驗原鄉原住民部落的年度盛事。

圖／透過主題活動，讓遊客深入體驗原住民部落文化。（Ari 來義野行祭提供）

野行體驗 以「走讀來義」為核心，推出 Ari 來義野行遊程體驗，活動兩日推出電輔車騎行、崑崙坳喜樂段步道散策、大千千岩瀑布溯溪冒險溯溪等遊程體驗。同時舉辦「峰健走｜古老老吾走走」健走活動，邀請民眾用腳步親近來義鄉的山水風貌，並可獲得限量野行祭周邊風格毛巾，體驗最貼近土地的在地魅力。

延續從行走回到生活，今年活動更以部落工藝飲食為靈感推出「來義生活藝術體驗工坊」。內容涵蓋小米釀、紅龜粿、樹皮創作、皮雕刻紋、藥草足浴、水晶與琉璃手作、傳統射箭等多項體驗，由來義好店聯盟與地方職人共同策劃，讓民眾實際瞭解與體驗部落生活美學與文化脈絡。同場的「來義淺山永續餐桌」由武薩恩老師與來義好店職人，共同設計出特色「義式餐桌」，運用在地食材融入「自然永續」理念，讓飲食成為理解地方故事的入口。

圖／來義野行祭以低碳交通的方式帶領遊客深入體驗山林魅力與原民的生活。（Ari 來義野行祭提供）

活動資訊

活動名稱：《Ari 來義野行祭 × 二峰圳生活節》

活動官網：https://reurl.cc/mkxqa1

日期：114 年 12 月 27–28 日

地點：古樓國小周邊

主辦單位：屏東縣來義鄉公所

