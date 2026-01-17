排灣族歌樂保存者高淑美辭世 文化部頒贈旌揚狀 (圖)

台北市 / 綜合報導 昨（16）日上午8點多，警方獲報，台北市北投區中央北路二段，一輛公車上有人持刀。一名吳姓女子上車，先表明遺失錢包，之後突然亮出一把利器，駕駛一邊徒手抵抗，一邊叫乘客往後退，情勢一度緊張。警消到場，女子仍激烈反抗，最後被上銬帶下車管束，並強制送醫。司機VS.吳姓女子說：「你在車上不見的嗎，(我的錢包不見了)，(我要去警察局)，對，那你現在要怎麼樣。」女子走到駕駛座旁，跟司機講了幾句話，情緒卻越來越激動，司機VS.吳姓女子說：「你現在要幹嘛啦，(啊啊啊啊啊)，趕快幫我報警，(啊啊啊啊啊)，報警，趕快報警。」女子突然亮出利器，司機見狀趕緊起身阻擋，先將人壓制住，對方不斷尖叫頑強抵抗，司機VS.吳姓女子說：「(啊啊啊啊啊啊)，他有刀，他有刀啊，刀子在哪裡。」公車上的乘客嚇傻，就怕被波及紛紛後退，只見好幾名警消人員，費盡九牛二虎之力，有人抓住手腳有人拿出手銬，要將女子帶下車，警消人員VS.吳姓女子說：「不要動，走開，走開，先上銬先上銬，走開，我現在給妳逮捕喔，現在把妳管束，妳冷靜一點。」衝突事件就發生在，昨（16）日早上8點多，台北市北投區女子在復興崗捷運站上車，跑去找司機說錢包掉了，無法付車資，高姓司機安撫，不料女子卻突然拿出利器，司機只能徒手抵抗，同時請乘客往後退幫忙報案。當事司機高先生說：「慢慢安撫她的情緒，情緒越來越不穩定，到製片廠才情緒爆發，就拿刀揮過來。」以司機所屬的客運業者來說，他們每個月都會有教育訓練，不論是乘車糾紛性騷擾，或像這次的突發狀況，都會針對各主題演練「直覺應對」。淡水客運業務部副理于嘉騏說：「我們也提醒我們的駕駛員說，我們的車廂是密閉的，而且一些狀況在突發的時候，有時候未必可以兼顧。」乘客事後發文，感謝司機在最前線，把人架住不讓她往後跑傷害乘客，相當偉大，所幸這次衝突沒人受傷，女子則是被強制送醫治療。 原始連結

