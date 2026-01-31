排灣族語結合漢字 陳瑩春聯「三馬」連發感謝祝福

（中央社記者盧太城台東縣31日電）馬年春聯百家爭鳴，立委陳瑩的春聯結合「原漢」，用漢字與排灣族語推出祝福感謝的創意春聯，因數量有限，僅在她的台東服務處發放。

每年農曆年前，包括政治人物、事業機關絞盡腦汁設計亮眼春聯，昨天民進黨立委陳瑩與伍麗華在立法院展示陳瑩今年創意春聯。

陳瑩今天透過訊息告訴中央社記者，她的春聯以台灣地圖為架構，用漢字「馬力馬利馬莎魯」加上排灣族語的maljimalji masalu（羅馬拼音）表達祝福及感謝意思。

陳瑩說，漢語與羅馬拼音的排灣族語意思是招呼、感謝及祝福，又取漢字諧音有很多的「馬」來連結馬年意象。選擇「馬力」來代表「馬力十足」、馬利「來代表「馬上獲利」，在族語與華語之間大玩創意，十分吸睛。

陳瑩表示，相關影片上線後，辦公室陸續接到各種詢問索取的資訊，可惜這次印製數量有限，主要還是會在台東服務處發送；但也將評估看看是否開放設計檔，讓大家可以自行印製。

陳瑩表示，她來自台東，從小生長在多元人群環境當中，這樣有趣的跨文化互動，是台東人日常；而她也希望如果未來有機會當選台東縣長，會繼續延續這片土地多元共榮，服務不分族群、不分黨派，只為台東共好、讓台東更好。

陳瑩過去也曾推過充滿「原味」的春聯，包括將原住民歡呼口號「伊拉呼」改為「伊拉虎」虎年賀詞，以及「山羌開泰、諸事喜撈」原住民版春聯，山羌與喜撈（醃豬肉）都與原住民生活息息相關。（編輯：陳仁華）1150131