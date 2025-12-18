排灣族「神柱」亮相巴黎佳士得！211萬元成交 背後暗藏身分象徵

台灣排灣族「祖靈柱」亮相巴黎佳士得，最終以211萬元成交。圖／翻攝自戴忠仁臉書

台灣原住民排灣族的傳統木雕藝術躍上國際舞台。一件出自排灣族高階貴族之手、極具文化與美學價值的木雕作品，近日登上法國拍賣行，最終以約新台幣211萬元成交。外界指出，從作品尺寸與獨特造型判斷，這件木雕極可能曾用於裝飾排灣族高階貴族的住屋內部，不僅展現精湛工藝，也讓台灣原住民族文化在國際市場受到矚目。

前主播、台灣知名寶物鑑定專家戴忠仁在臉書分享，12月3日，巴黎佳士得的非洲與大洋洲藝術拍賣「Arts d’Afrique et d’Océanie」中，出現台灣排灣族的神柱雕刻。

根據佳士得官網資料顯示，該件排灣族木雕高度約165公分（65英寸），拍品於1971年自一名從事非洲與大洋洲藝術交易的波蘭裔美國收藏家手中取得。拍賣前估價為1萬5000歐元至2萬5000歐元，最終以5萬7150歐元落槌，折合新台幣約211萬元，成交價格明顯高於原先預期。

排灣高階貴族專屬藝術 精緻建築與個人裝飾彰顯身分

傳統排灣社會由世襲貴族構建，貴族階層相較一般民眾享有更高地位，並進一步分為高階貴族（kagnusaman）與低階貴族（malutsivtsiv）。其中，僅高階貴族成員才有權擁有精心設計的建築與個人裝飾，而這些裝飾也成為排灣藝術表達的重要核心。

「人形」與「百步蛇」象徵祖先尊貴地位

本次拍出的木雕作品使用了複雜的圖像，包括人與蛇的雕刻，屬於貴族家庭專屬的象徵性圖案。在排灣雕塑中，人形象徵更接近的血統祖先，而蛇則代表傳說中的「百步蛇」（Vorun），被視為貴族階級的原始祖先。

用於裝飾排灣族高階貴族的住宅內部

從木雕的尺寸與精緻的美學設計來看，專家推測這根柱子極可能曾用於裝飾排灣族高階貴族的住宅內部。在台灣文化語境中，這類雕刻柱通常被稱為「神柱」或「祖靈柱」，象徵祖先與血脈延續。此類柱子不僅具有實用功能，也同時展現高階貴族的地位與藝術品味，體現排灣族傳統文化中對祖先崇敬與精緻工藝的重視。



