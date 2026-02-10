一排爆乳辣妹擋不住！超萌警犬搜台中酒店 穿梭美腿叢林被讚「好可愛」

一整排酒店小姐依序配合臨檢，見到警犬可愛模樣忍不住想摸。（翻攝畫面）

農曆春節將至，台中市警察局第五分局為確保民眾平安過年，昨（9日）晚間針對北屯區酒店、KTV及舞廳等治安顧慮場所展開高強度擴大臨檢。在一片嚴肅的執法氛圍中，警犬隊派出的「LaLa」與「Dottie」意外成為全場焦點，2隻警犬專業穿梭於包廂與大廳嗅聞違禁品，俐落的身影與專業神情，讓現場配合受檢、穿著低胸爆乳洋裝的酒店小姐們紛紛側目，忍不住在嚴謹的盤查程序中流露出少女心，對著警犬嬌嗔直呼「好可愛喔！」。

這場由分局長劉明興親自督軍的「115年加強重要節日安全維護工作」，結合了警犬隊、義警及守望相助隊等共62名人力，甚至連憲兵隊也同步出動，展現強大的執法力道。

儘管現場一整排秀出修長美腿的小姐依序排隊配合身分查驗，目光卻不自覺隨著警犬的移動而轉向，警犬專業嗅聞隨身物品時，「既萌又殺」的模樣不僅消解了臨檢時的緊繃感，甚至還有小姐忍不住伸手想「摸一把」，讓嚴肅的臨檢現場多了一絲溫馨與親民氣息。

第五分局強調，雖然警犬展現了親民的一面，但警方打擊犯罪的決心不容置疑。此次勤務透過「警、犬、民」的通力合作，不僅針對易滋事場所強力掃蕩，也同步結合「馬上安全」春節酒測專案，在高密度、高強度的路檢下，確保從即日起至元宵節期間，治安與交安都能達到全面淨化。警方強調，會持續以這類「專業執法兼具靈活調度」的模式，震懾不法份子，讓市民在平安順心的氛圍中迎接馬年。

