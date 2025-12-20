《排球少年》男星來台遇北捷砍人案！認「人就在附近」真實心情全吐

記者林汝珊／台北報導

日星遊馬晃祐正好來台活動。（圖／翻攝自IG）

日本30歲男星遊馬晃祐因在舞台劇《排球少年！！》中飾演「及川徹」而打開知名度，今（20）日首次來台舉辦粉絲見面會，未料前一日抵台時，正巧碰上北捷隨機砍人事件，也讓不少粉絲相當擔心。

遊馬晃祐特地用中文報平安。（圖／翻攝自IG）

遊馬晃祐抵達台灣後，也收到大量關心訊息，他也透過社群向大家報平安，坦言事件發生時其實就在附近用餐，「當時正在參加餐會，因為活動進行中，比較晚才得知相關消息，所幸一切平安。」

得知事件造成多人傷亡後，遊馬晃祐也表達沉痛心情，向受害者與家屬致上最深切的哀悼，並祈禱大家平安，「衷心祈禱大家都能平安無事。」

