《排球少年》聲優空氣瀏海不受控 齊藤壯馬撂中文圈粉：一定再回來

《排球少年！！》「山口忠」聲優齊藤壯馬昨（12╱21）在Zepp New Taipei舉辦「Nuance Colors」演唱會，這也是他的首次海外公演，以全新視覺造型亮相的他提到內層染與空氣感瀏海的新髮型，調皮開玩笑說：「現場熱氣太驚人了，化妝師現在一定很想上台來幫我擦汗。」

齊藤壯馬參與過電視動畫《 斬！赤紅之瞳 》、《鐵血的奧爾芬斯》、《惡魔高校D×D》等作品，不僅是日本人氣聲優也是創作型歌手，昨演唱會上，他帶來新專輯《Nuance》中的多首曲目，在MC 環節還親切地用中文打招呼：「大家好！大家晚安！我是齊藤壯馬！」

首次在Live House舉辦個人演唱會，率領完整的樂團編制的齊藤壯馬感性表示 與樂團共同演奏的音質質感非常特別，從彩排階段就能感受到「與音樂同頻呼吸」的喜悅，喊話歌迷：「請盡情燃燒，大聲地為我喝采吧！」

談話環節，齊藤壯馬幽默分享團隊成員們「都很有個性、節奏感獨特」的一面，透露開演前曾提議拍影片，結果團員們都專注於各自的準備工作，讓他1個人在原地等待，這段小插曲引發全場笑聲。

演出尾聲，齊藤壯馬分享「Team Saito Soma」希望在2026年增加現場演出的頻率，在依依不捨的氛圍中，他深情問台下歌迷：「今後你們會願意跟隨我嗎？還是願意與我並肩同行呢？」全場以歡呼聲給予熱烈回應，最後，他也承諾：「一定會再回來。」

