《排球少年》聲優齊藤壯馬來台開唱 空氣瀏海新造型不聽話：化妝師想衝上台

【緯來新聞網】日本人氣聲優兼歌手齊藤壯馬曾為《排球少年！！》的「山口忠」等角色獻聲，21日他在 Zepp New Taipei 盛大舉辦「Soma Saito Live Tour 2025 “Nuance Colors” in Taipei」。5這是他首次海外公演，也是他第一次在Live House舉辦個人演唱會。他率領完整的樂團編制，憑藉極具表現力的歌聲與精湛的吉他技巧，為台灣歌迷帶來完美演出。

齊藤壯馬在台舉辦演唱會，親切地向台粉打招呼。（圖／好玩國際文化提供）

演唱會上，齊藤壯馬帶來最新專輯《Nuance》中的多首曲目，他也親切地用中文向大家打招呼：「大家好！大家晚安！我是齊藤壯馬！」瞬間點燃全場熱情，尖叫聲此起彼伏。他感性地表示，在 Live House與樂團共同演奏的感受非常特別，從彩排階段就能感受到「與音樂同頻呼吸」的喜悅，並呼籲歌迷：「請盡情燃燒，大聲地為我喝采吧！」



在談話環節，齊藤壯馬幽默地分享了團隊成員們「每個人都很有個性、節奏感獨特」的一面。他透露在開演前曾提議拍影片，結果團員們都專注於各自的準備工作，讓他一個人在原地等待，這段小插曲引發全場笑聲。他指出，這種放鬆的氛圍與高度專業的融合，正是這個團隊最大的魅力，他也希望能將目前樂團最成熟的演奏實力呈現給大家。



配合本次巡演主題「Nuance Colors」，他也以全新視覺造型亮相。提到內層染與空氣感瀏海的新髮型，他調皮地開玩笑說：「現場熱氣太驚人了，化妝師現在一定很想上台來幫我擦汗。」展現出平易近人的一面。



在演出尾聲，他表示希望在 2026 年增加現場演出的頻率，並深情詢問台下歌迷：「今後你們會願意跟隨我嗎？還是願意與我並肩同行呢？」全場歌迷以巨大的歡呼聲給予熱烈回應。最後，他與樂團成員併排站立，放下麥克風大聲致謝：「謝謝大家！」並承諾「一定會再回來」。

