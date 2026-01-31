排碳大戶提自主減量 彭啓明：近200廠審核通過

環境部規畫2折的「高碳洩露係數」，去年底於研商會上揭露公式計算是以南韓的計算模式（貿易密集度X碳定價導致的額外碳成本）鋼鐵、水泥等共17行業。（示意圖／本報資料照片）

為達2050淨零碳排，我國碳定價工具為「碳費」，若企業提出自主減量計畫達成指定目標可改收優惠費率，去年底在430廠申請中，已有117廠審查通過。環境部長彭啓明今表示，目前審查通過已有190多廠，其餘仍在審核程序中，部分廠家因持續擴增，預估排放量會增加，因此先退回。

環境部以113年排放數據推估，115年要繳交碳費的對象有465廠、247家法人、130家上市櫃公司，排碳量達145百萬二氧化碳當量，其中提出自主減量計畫有430廠，其中有67家選用50元的優惠費率A、363家選用100元的優惠費率B。

彭啓明指出，自主減量計畫共有430廠送件申請，已審查通過190多件，剩餘廠家還在審查程序中，目前沒有問題，但也有一些廠家因持續擴增，預計排放量可能還是會增加，因此退回，不過目前剩30多廠未交自主減量計畫，還是適用繳一般費率每噸碳300元。

彭啓明說，整體自主減量計畫有3000多項，鄭在計算它的產值，應該會很高，預估會帶動一波綠色產業的成長。

企業若提出並達成自主減量計畫，且屬高碳洩漏風險者，碳費可打2折，申請須於當年度1月31日前提出。彭啓明表示，目前申請會稍微方寬，因有比照韓國的17類行業，高碳洩漏的公司已公布，但現在受關稅或地緣政治影響，營業毛利為負者，會給一些折扣，因此可能到3、4月，業者還是可以申請，會給受相關貿易衝擊的業者多點時間因應。

