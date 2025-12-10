排碳大戶明年起繳碳費有望可打折？彭啓明：今年底公告

環境部長彭啓明今日出席「114年國家化學物質管理政策綱領及行動方案成果發表會－PFAS管理與未來展望」。（蔡佩珈攝）

明年排碳大戶開始繳碳費，但因應美國對等關稅，環境部擬放寬碳費可打2折的「高碳洩漏事業」認定標準。環境部長彭啓明今天指出，包含哪些事業適用2折優惠在內的高碳洩漏事業審核原則預計在今年底公告。

排碳大戶明年起繳交碳費，一般費率為每公噸300元，企業提出自主減量計畫，則可適用每公噸100或50元的優惠費率，若為「高碳洩漏事業」，還適用0.2的「排放量調整係數值」，即可享有碳費打2折的優惠。

據環境部規畫，「高碳洩漏風險行業」標準分為2部分，第1部分是參考南韓及歐盟做法，將高碳洩漏風險指標高於特定門檻的行業別列為「高碳洩漏風險行業」，審查通過後就可適用到2030年，初步規畫鋼鐵、水泥業可認列。

第2部分主要是為了避免碳費弱化產業國際競爭力，將考量事業營業毛利狀況、碳費成本占比、受關稅影響程度及國際商品傾銷風險，開放申請列為「高碳洩漏風險行業」，但需要每年提交申請，審查通過後僅適用該年度。

環境部長彭啓明今日「114年國家化學物質管理政策綱領及行動方案成果發表會－PFAS管理與未來展望」後指出，目前已掌握美國對等關稅衝擊範圍，預計今年底前公告高碳洩漏事業審核原則。

至於自主減量計畫審查情形，他表示，約3分之1業者被要求補件，已給予補件期限，審查結果也會在年底公布。

