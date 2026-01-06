排碳大戶爭取碳費優惠 已117廠通過審查

（中央社記者張雄風台北6日電）排碳大戶今年5月底前需依去年排碳量繳交碳費，一般費率為每噸碳300元，但若提交自主減量計畫並通過審查，即可享50元或100元的優惠費率。據統計，共430廠提出申請，已有117廠通過審查。

根據碳費收費辦法，溫室氣體年排放量達2.5萬公噸以上的電力、燃氣供應業及製造業，今年5月底前應依去年全年排碳量繳交碳費，一般費率為每噸碳新台幣300元，環境部提供優惠方案，若業者提出自主減量計畫，並獲環境部審核通過，碳費可調降為每噸碳50元或100元。

環境部已完成自主減量計畫初審，據統計，共430廠提出申請，其中117廠經審查小組審查通過，275廠需補件、38廠則需修正再審。整體而言，16%選擇較嚴格的方案A，以爭取每噸碳50元的優惠費率；84%為方案B、每噸碳100元。

環境部說明，案件補正主要缺失包含3大方向，首先是減量成效的計算要有實際監測數據及佐證資料；另外使用再生能源（綠電）期程及對應採購規劃應有合理評估；最後則是強化減量技術可行性說明及避免重複計算等。

其中275廠補件包含在書面審查就有資料缺漏或錯誤，或是經審查小組審查後需補充資料，補件完成確認後，將提送審查小組進行審查。

38廠則是初審小組審查後確認內容需修正，必須另行召開審查會議，至於何時能夠開會，則視業者補件速度而定；若審查延宕，將暫時先以優惠費率同意繳費，如果最終仍未通過，會追繳一般費率差額。

另外，環境部去年底預告「碳費徵收對象申請認定屬高碳洩漏風險者審核原則」草案，若屬於高碳洩漏風險事業、提出自主減量計畫並審查通過，其所需繳交的碳費可再乘上排放量調整係數值，現階段係數為0.2，亦即碳費可打2折。

環境部表示，去年底已召開草案研商會，目前正在加速行政程序，將盡速公告。（編輯：張雅淨）1150106