排碳大戶爭取碳費優惠 逾190廠通過審查

（中央社記者吳欣紜台北31日電）排碳大戶爭取碳費優惠，若提自主減量計畫並通過審查，可享優惠費率，環境部長彭啓明今天說，已190多廠通過審查，企業整體提出自主減量3000多項，可帶動一波綠色產業成長。

推動環境教育，環境部今天攜手如果兒童劇團展開大型巡演，巡演親子舞台劇「2026地球任務：我們都是守護地球的超人」，台北場今天在台北表演藝術中心藍盒子劇場登場，彭啓明會後接受媒體聯訪做上述表示。

排碳大戶今年5月底前需依去年排碳量繳交碳費，一般費率為每噸碳新台幣300元，但若提交自主減量計畫並通過審查，即可享50元或100元的優惠費率。

廣告 廣告

根據環境部統計，排碳大戶有465廠，其中有430廠提出自主減量計畫，彭啓明今天接受媒體聯訪指出，已有超過190廠通過審查，其中有一些工廠是因擴廠所以碳排量增加而遭退回，但整體來說僅剩30、40廠為一般費率、仍必須繳交每噸碳300元的費用。

彭啓明也說，企業提的自主減量計畫總計3000多項，目前估算產值相當高，預估可以帶動一波綠色產業成長。

環境部今天攜手如果兒童劇團巡演親子舞台劇「2026地球任務：我們都是守護地球的超人」，彭啓明也化身「總司令」特別演出情境短劇，號召小朋友一同守護地球。

環境部表示，台北首演後，劇團將從3月起巡迴全台11縣市，各場次將於前2週開放網路免費索票。（編輯：李亨山）1150131