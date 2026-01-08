排糖兼具護腎功能！醫界公認治療潛力 服藥遵從3原則





【NOW健康 楊芷晴／台南報導】對多數糖尿病患者而言，SGLT-2抑制劑早已不再陌生。這類俗稱「排糖藥」的藥物，能幫助腎臟將多餘糖分排出體外，以達到控制血糖的目的。不過，SGLT-2抑制劑的功效遠不止於此——「排糖」僅是冰山一角，它更被醫學界譽為「護腎神藥」，展現出深遠的治療潛力。



從「排糖」到「護腎」 SGLT-2抑制劑的作用機制



台南市立安南醫院腎臟科葉尚恩醫師指出，SGLT-2抑制劑能阻止腎臟重新吸收葡萄糖與鈉離子，促使其經由尿液排出。這一過程進一步引發腎臟入球小動脈收縮，進而降低腎絲球內壓力，不僅減少蛋白尿，還可延緩腎功能惡化。值得注意的是，即便是非糖尿病患者，也能發揮作用。

除此之外，SGLT-2抑制劑亦具備降血壓、減重、利尿、降尿酸及改善貧血等多重益處，更是心衰竭治療的重要藥物之一。研究顯示，它能有效降低心衰竭住院率並改善總體死亡率。因此，SGLT-2抑制劑在「糖、心、腎」三大領域皆表現卓越，堪稱當代治療的三冠王。



服用「先蹲後跳」 腎功能短暫下降是正常可預期變化



許多患者在初次服用SGLT-2抑制劑時，可能觀察到腎功能指數（eGFR）略微下降，常因此憂心是否「腎變差了」。其實這是一種正常且可預期的生理變化。葉尚恩醫師解釋，研究發現服用SGLT-2抑制劑會引發短期的腎功能「先蹲後跳」現象——初期腎功能會輕微下降，但長期則有助於延緩腎功能惡化、減少蛋白尿，並降低洗腎風險。



葉尚恩醫師形容，腎臟猶如一座工廠，而SGLT-2抑制劑的作用，就像幫工廠減壓、讓工人不再過勞。雖然短期產能難免下降，卻能延長工人職涯、維持工廠穩定運作，最終實現腎功能的「永續經營」。這是一項「短空長多」的健康投資。





▲服用後腎功能的變化。（資料來源：N Engl J Med 2020;383:1436-1446； 圖／安南醫院提供）



遵從3大原則：多喝水、少憋尿、該停則停 副作用不用怕



不過，雖然SGLT-2抑制劑帶來諸多益處，但仍需留意潛在副作用，如泌尿生殖道感染、酮酸中毒與脫水等。葉尚恩醫師強調，這些副作用多數輕微且可預防， 關鍵在於須遵守3大原則：多喝水、少憋尿、該停則停。 充足水分可沖淡泌尿道內的細菌、降低感染機率，也有助於預防脫水；建議飲水量為體重（公斤）×30毫升，例如60公斤者每日攝取至少1800毫升水分。至於「該停則停」，則指在手術禁食、腸胃炎、食慾不振或急性感染等情況下，應暫停用藥，以降低酮酸中毒的風險。



總的來說，SGLT-2抑制劑已成為當代護腎治療的基石。藉由降低腎臟負擔，它能有效延緩慢性腎病惡化，為患者爭取寶貴的健康時間。只要掌握正確用藥原則，SGLT-2抑制劑不僅療效明確，亦能兼顧安全性，成為腎臟病友的長期守護者。



