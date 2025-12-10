排糖藥引發泌尿道感染！最新研究：停藥死亡風險增49%

泌尿科呂謹亨醫師針對糖尿病患者服用SGLT2抑制劑（俗稱排糖藥）後出現泌尿道感染的處置問題，提出完整應對指南。排糖藥雖具有降血糖、護心與保腎功效，但常引發泌尿道感染及生殖道感染副作用。

溫暖潮濕且富含糖分的泌尿道環境，成為細菌與黴菌滋生的溫床，因此容易引發包皮炎、陰道炎等感染症狀。（圖／Photo AC）

呂謹亨醫師表示，排糖藥的作用機轉是幫助腎臟將多餘糖分從尿液排出，導致尿液糖分濃度極高。溫暖潮濕且富含糖分的泌尿道環境，成為細菌與黴菌滋生的溫床，因此容易引發包皮炎、陰道炎等感染症狀。

根據2025年10月發表於《歐洲心臟雜誌》的香港大型研究，針對超過61,000名患者進行分析發現，感染後選擇停藥的患者，心血管風險增加35%、腎臟惡化風險增加35%、全因死亡風險更增加49%。研究同時顯示，停藥組與繼續用藥組未來再次發生泌尿道感染的機率幾乎相同，風險比為0.96。

呂謹亨指出，真正導致反覆感染的原因往往是飲水不足、憋尿習慣、衛生習慣不佳或血糖控制不良。他建議患者出現頻尿、灼熱痛、下腹痛、生殖器紅腫癢等症狀時，應立即就醫治療，急性感染期可暫時停藥，待症狀完全痊癒後評估是否恢復用藥。

對於包皮炎問題，呂謹亨特別提醒男性患者，如廁後應將包皮推開，用清水輕輕沖洗殘留的糖尿並擦乾。若包皮炎反覆發生，醫師會建議包皮環切手術，能大幅降低感染復發率。

呂謹亨強調，預防再感染的關鍵在於改變生活習慣，包括每天飲水1500至2000c.c.、不憋尿、注意局部清潔乾燥，以及穿著透氣衣物。他表示，感染發生時應先暫停藥物並就醫治療，痊癒後為了心臟與腎臟的長遠健康，應與醫師討論恢復用藥的可能性。

