排糖藥ＳＧＬＴ─２ 也能幫助護心腎

SGLT-2抑制劑俗稱「排糖藥」，是糖尿病治療中常見藥物，透由幫助腎臟將多餘糖分排出體外，以達到控制血糖的目的，而排糖只是其功效冰山一角，現今也被醫學界譽為「護腎神藥」。安南醫院腎臟科葉尚恩表示SGLT-2抑制劑已成為當代護腎治療的基石能有效延緩慢性腎病惡化，為患者爭取寶貴的健康時間。

SGLT-2抑制劑能夠阻止腎臟重新吸收葡萄糖與鈉離子，促使其經由尿液排出，而在機制運作過程中，能進一步引發腎臟入球小動脈收縮，進而降低腎絲球內壓力，減少蛋白尿同時還可延緩腎功能惡化，對於非糖尿病患者也能夠發揮護腎作用。

此外，SGLT-2抑制劑還具備降血壓、減重、利尿、降尿酸及改善貧血等益處，亦是心衰竭治療的重要藥物之一。研究顯示，SGLT-2抑制劑能有效降低心衰竭住院率並改善總體死亡率，在糖、心、腎3大領域皆表現卓越，可謂是當代治療的三冠王。

葉尚恩指出，許多患者在初次服用SGLT-2抑制劑時，可能觀察到腎功能指數(eGFR)略微下降，這是正常且可預期的生理變化，初期腎功能會輕微下降，但長期以來將有助於延緩腎功能惡化、減少蛋白尿，並降低洗腎風險。

儘管SGLT-2抑制劑好處多多，但也存有泌尿生殖道感染、酮酸中毒與脫水等副作用，葉尚恩也提醒服用患者遵循多喝水、少憋尿、該停則停三大原則，建議日飲水量為體重乘以30毫升（如60公斤攝取至少1800毫升水分），在手術禁食、腸胃炎、食慾不振或急性感染等情況下，應暫停用藥，以降低酮酸中毒的風險。只要掌握正確用藥原則，SGLT-2抑制劑不僅療效明確，亦能兼顧安全性。