排美邀中！歐洲傳研擬戰後護航荷姆茲海峽計畫

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荷姆茲海峽示意圖。《太報》繪製



美國聯手以色列攻打伊朗後，美國的歐洲盟友兩度拒絕美國總統川普的協助要求，讓川普氣得大喊要退出北約。有媒體報導指出，歐洲各國正研擬一項計畫，要在沒有美國參與下，恢復荷姆茲海峽在戰爭結束後的暢通。值得一提的是，該項計畫的討論過程還邀請了中國及印度參與。

《華爾街日報》（WSJ）週二（4/14）報導，歐洲各國正打算組成聯合任務小組，要在伊朗戰爭結束後確保商船安全通航荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）。法國總統馬克宏週二表示，這項任務將不包括「交戰方」，也就是美國、以色列和伊朗。

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熟知內情的歐洲外交官向WSJ表示，負責該任務的歐洲軍艦將不接受美國指揮。而這項計畫的主要參與國除了法國、英國外，也可能包括德國。

自二次世界大戰後，德國便對參與海外軍事行動設下非常嚴格的法律條件。然而由於德國在財政實力上比英法更強，還擁有執行此任務所需的關鍵軍事資產，德國的加入可說是至關重要。一名德國官員透露，柏林最快會在本週四（4/16）對此做出決定。

據報導，歐洲的護航計畫有3大重點：首先，建立相關的後勤安排，確保目前被困在海峽中的數百艘船隻能夠離開。接著，展開大規模的掃雷行動，清理航道，讓更多船隻可以在更廣的海峽範圍內通行。最後，透過巡航艦和驅逐艦展開常態軍事護航和監控任務，向航運公司確保可安全通行。

報導指出，歐洲比美國擁有更多掃雷艦，約150艘。但掃雷工作相當耗時費日，而常態軍事護航的規模也尚不清楚。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）週五將在巴黎和馬克宏一起主持一場視訊會議，與10多個國家領導人討論如何在戰後確保荷姆茲海峽的安全通航。

英法官員透露，美國不會參加這場會議，但中國和印度則獲邀參加，只是目前尚不清楚這兩大亞洲國家是否會派代表赴會。

法國外交部長巴霍（Jean-Noël Barrot）週二強調，上述任務必須在戰爭確定結束後才能展開。他還說，這項國際任務需要荷姆茲海峽周遭國家的配合，也就是伊朗和阿曼。換句話說，若伊朗不同意，歐洲聯軍的護航任務也會告吹。

報導說，歐洲的護航海峽計畫仍存在分歧。法國官員認為，若讓美國參與任務，將大幅降低德黑蘭同意的機會。然而英國則擔心，若不讓美國加入，則可能進一步激怒川普。

自伊朗封鎖荷姆茲海峽、阻礙全球1/5能源輸出要道後，國際油價飆漲。川普則是施壓歐洲盟友派軍艦強行重啟海峽，但遭到歐洲拒絕。

美伊上週末的停火協商破局後，川普下令美軍封鎖海峽，阻止任何來往伊朗港口的船隻進出，藉此對德黑蘭進一步施壓。川普近日再度對歐洲提出要求加入封鎖，同樣踢到鐵板遭拒。

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