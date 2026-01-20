排行榜超車泰勒絲的音樂人「Djo」就是《怪奇物語》中大家超愛的「最強保母」Steve ？5件事帶你認識全才演員Joe Keery

近期隨著《怪奇物語》（Stranger Things）第五季播出熱度持續延燒，一首2022年發行的 indie 樂風歌曲〈End of Beginning〉被世界各地的影迷們拿來搭配剪輯影集的二創短影音、在 IG reels、TikTok 上成為爆紅神曲，並快速竄上英國串流排行榜，甚至一度超越泰勒絲 Taylor Swift 的〈The Fate of Ophelia〉，不過這首歌明明就沒有出現在《怪奇物語》任何一季中，到底是怎麼一回事？



原來唱作這首歌的音樂人「Djo」就是在《怪奇物語》中飾演史蒂夫哈靈頓 Steve Harrington 的演員 Joe Keery！他的音樂風格與影集中那位從花花公子變成「保母」的成長型角色形象相當不同，乍聽之下幾乎很難聯想在一塊。對劇迷們而言，這無疑是個驚喜發現！以下就用五件事，帶你更認識 Joe Keery 這位有才華又低調的演員兼音樂人。

Joe Keery 從小就立志要當藝術表演者

1992年出生的 Joe Keery 從小對表演和音樂都有興趣，他在高中時參加戲劇社，隨後進入了孕育出眾多知名演員的德保羅大學 DePaul University 就讀戲劇，成績優異、一心想成為演員的他，演員之路卻不是一開始就走得順遂，剛畢業時，他雖一再嘗試試鏡，卻只得到一些演廣告的機會，額外頂多在影集飾演跑龍套角色，在《怪奇物語》讓他意外成名之前，他其實一直是個無名演員。

《怪奇物語》是他的人生轉捩點

Joe Keery 曾表示，在演《怪奇物語》之前，他幾乎要放棄演戲，這部影集改變了他的人生。而其實 Joe Keery 所飾演的史蒂夫哈靈頓 Steve Harrington 的人設原本只是個校園人氣男友、一個無足輕重的小配角罷了，甚至只計畫在第一季出現，但卻因為 Joe Keery 的演出實在太討喜，因此這個角色被大幅改寫、留下來，甚至後來成為了「怪奇物語最強保母（Mom Steve）」，是個願意為朋友犧牲自己、挺身而出的真性情角色，也圈了無數粉絲，成了《怪奇物語》劇迷最愛的角色前幾名。





音樂人身份 Djo，他其實比你想像得還要酷

Joe Keery 非典型好萊塢帥哥，事實上，他真實的一面可能跟 Steve 的陽光形象成強烈對比。2019年，在離開樂團 Post Animal 後，他以藝名「Djo」開啟個人計畫，持續創作、發布音樂，曲風帶點迷幻瞪鞋感、又充滿 dream pop 氛圍，歌詞講述著自我、迷失、焦慮，讓人想到美國樂團 Beach House、「Jizz Jazz」代表 Mac DeMarco，一聽就愛上。

什麼！原來那首爆紅曲是 Steve 唱的？

即使 Joe Keery 的音樂作品根本沒在《怪奇物語》中出現過，隨著第五季開播熱度大燒，竟也讓「Djo」在2022發行的這首歌曲〈End of Beginning〉席捲全球榜單，這首歌甚至連 MV 都沒有，卻一度在串流上超越了 Taylor Swift 的〈The Fate of Ophelia〉，也成了近期 TikTok 爆紅神曲，還有無數粉絲用這首歌來搭配自己剪輯的二創《怪奇物語》影片，許多原本就持續關注著他的樂迷也感到欣慰，直呼雖然是因為一個令人意想不到的原因，但他多年的堅持和努力也終於被看（聽）見了。









Joe Keery 個性低調，不追逐名利

Joe Keery 其實私下生活很低調，個人社群也經營得很日常、隨性，儘管他如此愛音樂、愛演戲，卻始終沒有期待自己變成一位偶像明星。2022年，他發行了專輯《DECIDE》，隨後在訪談中談及創作期間其實也正在拍攝《怪奇物語》，那時的生活被工作行程、宣傳活動給填滿，而他的內心卻反而很安靜、想抽離，也不想永遠活在 Steve Harrington 的框架之中，也許在專輯中的這首〈End of Beginning〉（ 開始的結束）正寫的是他當時矛盾的心理狀態。

