排除場內污染！雞蛋飼料未檢出芬普尼 彰化養雞場解除移動管制

彰化縣農業處，連日複檢「殘毒養雞場」， 未再檢出「芬普尼」，查禁8萬顆雞蛋即日起解禁！（圖：彰化縣政府提供）

彰化某養雞場生產的雞蛋，被檢出農藥「芬普尼」殘留超標，15萬顆問題蛋下架回收；彰化縣動防所通令養雞場進行移動管制，並逐批檢測11月6日與7日生產共418箱、8萬3千多顆雞蛋，檢驗結果沒有再檢出「芬普尼」殘留，已先解除移動管制，但會持續監控所有蛋品、確保安全！（李河錫報導）

彰化縣動防所表示，這座生產「雞蛋」、農藥「芬普尼」殘留量超標的養雞場，屬於傳統「鐵籠式」飼養的蛋雞場，飼養4萬9千隻蛋雞，在11月5日接獲縣府衛生局通報後，就立即通令這處養雞場業者全面進行移動管制；隔天(6日)派員進場蒐查時，並沒有發現和「芬普尼」相關疑似藥品；預防性管制當天生產的241箱雞蛋，7日再管制177箱，兩天共計管制418箱、共有83,600顆雞蛋，並分批採檢送驗；縣府動防所所長董孟治表示，檢驗結果已經沒有再檢出「芬普尼」等違規藥物殘留，已先行解除這處蛋雞場的移動管制，將持續監控確保蛋品安全！

廣告 廣告

彰化縣農業處連日複檢「殘毒養雞場」， 未再檢出「芬普尼」農藥殘留，預防性管制8萬顆雞蛋、即日起解禁！（圖：彰化縣政府提供）

董孟治所長表示，經詢問飼主表示，並沒有使用和「芬普尼」相關的農藥或藥劑，是否遭到其他「環境用藥」污染，將擴大進行環境場調查，希望會同業者一起努力，找出可能的汙染源，以避免類似事件再度發生，危害整體蛋雞產業；如果檢驗出蛋品含有疑似藥品超標，將依《動物用藥品管理法》裁罰，罰鍰金額介於6萬至30萬元之間。