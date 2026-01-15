排除攀附外牆不慎墜樓 檢警研判張文為自殺

（中央社記者謝君臨、林長順台北15日電）台北地檢署偵辦北市隨機殺人案，今天偵查終結，由於凶嫌張文已死亡，獲不起訴處分。針對張文的死因，檢警認為是墜樓導致多器官損傷出血而死亡，死亡的方式為自殺。

27歲無業張文於去年12月19日在台北捷運台北車站、中山站周邊投擲煙霧彈、持刀殺人，共造成3人死亡、多人受傷，張文最後自捷運中山站旁誠品南西店頂樓墜樓不治。北檢今天偕同北市警方共同舉行案件偵結記者會。

針對張文的死因，檢警調查指出，依法務部法醫研究所解剖鑑定報告，張文死亡是因發生墜樓，多處骨折、挫裂傷、刺傷，導致多器官損傷出血而死亡，死亡方式可考慮歸類為自殺；另送驗血液、尿液均未檢出毒藥物成分。

檢警調查，張文墜樓前，於頂樓陸續將身上眼鏡、手錶、帽子、圍巾、手套、戰術背心、護具等隨身、防身裝備卸下，並將犯案長刀2把棄置現場，張文若有逃脫意圖，大可變裝自另一側安全梯逃離。

檢警也發現，張文墜樓後是以背部、頭頂後方著地重力撞擊，最後呈仰躺姿勢，身體、四肢、手掌並無明顯掙扎的刮擦傷勢，且落地時無抵擋防禦的傷勢，應認張文墜樓是自殺。此外，檢警再依相關證物鑑識及3D影像測繪圖，研判張文是自殺墜樓，排除他攀附牆面下落的可能性。

檢警查出，依據張文「攻擊計畫書」的時序，於「中山百貨」攻擊後，即為計畫的終結，未見有後續規劃，也證實此處為計畫的終點，而非以誠品南西店頂樓作為脫逃路線。何況張文不顧所用的筆電、個人證件，及身上僅剩的新台幣1434元仍遺留租屋處，卻選擇朝租屋處縱火，均顯見他並未預留脫逃後的退路。（編輯：張銘坤）1150115

