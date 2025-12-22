排除有冷錢包！張文恐攻資金來源曝光 疑母親固定接濟金被「極端存錢」

27歲張文極端存錢全買殺人武器。（翻攝畫面）

27歲凶嫌張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站商圈，犯下震撼社會隨機攻擊案，引發社會譁然，警方查扣他在北市公園路租屋住與大同區商旅留下的筆電和2台平板，發現張文無任何電子錢包帳號，極端的存錢竟全買殺人武器。

檢警持續偵辦震驚社會的隨機攻擊案，專案小組調查發現，張文對軍事裝備、生存遊戲相關器材相當熟悉，且自去年4月起，化名「張鋒嚴」於露天、蝦皮等網路平台購買相關物品，包含戰術手套、防毒面具、防護盾牌，以及製作燃燒彈所需的工業酒精等。

張文去年6月後，無固定工作、無薪資申報紀錄，卻能斥資4.8萬元購得24顆煙霧彈，同年11月再陸續購入汽油桶、瓦斯罐、噴槍打火機及甲醇等物品。據《ETtoday》報導，警方擴大清查張文的金流，發現他並無任何電子錢包帳號，也沒有國內所有虛幣交易所註冊，目前排除張嫌有用虛擬貨幣的可能性，而其中金流恐怕是張母擔心親兒無法適應北漂生活的接濟金，如今卻成為張男發動北車隨機攻擊案採買裝備的資金。

據了解，張文父母在案發後透露，已有2年沒與兒子聯繫，據《TVBS新聞網》報導，張文母親私下瞞著丈夫匯款給兒子的金額，每季固定金援約3萬元。

據報導，檢警表示，張文個性孤癖，並無使用手機習慣，僅有一個臉書帳號，無IG、脆帳號，社群上也無任何朋友，初步還原張文網路行為，發現到12月初，張文無論在現實、網路生活都未曾與任何人連絡接觸。

張文因主要登載犯罪計畫資料的筆電試圖焚燒，目前數位鑑識無法解析硬碟任何資料，但仍持續還原資料；另外業傳出檢警將調閱張文此生所有病歷就醫資料，調查凶嫌是否有反社會人格和攻擊傾向，以釐清犯案動機。

