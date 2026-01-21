排除武力奪島！川普拋格陵蘭協議架構 不會對歐洲加徵關稅

川普聲稱已經建立格陵蘭協議架構，因此不會對歐洲加徵關稅。

美國總統川普在瑞士達沃斯和北約秘書長呂特會晤後聲稱，他已經就格陵蘭問題構建了未來協議的框架。川普還說，不再需要對反對計畫的歐洲國家加徵新關稅。（戚海倫報導）

美國有線電視新聞網CNN報導，美國總統川普聲稱，他已經就格陵蘭島問題制定了未來協議框架。他說這是一項無限期協議，但沒有提供具體細節。川普在演說中，排除了使用武力奪取格陵蘭島的可能性，重申他對格陵蘭的控制權要求。

丹麥外交部長拉斯穆森說，丹麥歡迎川普總統宣布他已經排除武力奪取格陵蘭島，並且暫停與歐洲盟友的貿易戰。北約發言人表示，關於格陵蘭島的談判將會繼續進行。北約秘書長呂特說，川普總統在社群平台關於格陵蘭島問題達成框架的發文，完全切中要害，「我完全同意」，還說他和川普進行了一次非常好的會面。

CNN報導，川普說，他可以想像為格陵蘭島支付一筆錢，格陵蘭島是丹麥的半自治領土。他也批評丹麥忘恩負義，拒絕放棄格陵蘭島。丹麥已經明確表示，領土不出售。另外，川普提到，關於美國「金穹」空中及飛彈防禦系統計畫在格陵蘭的事宜，正在進一步討論，在磋商推進下，將會公布更多訊息。