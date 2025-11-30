排除車禍事故！宜蘭暖警細心蹲地檢玻璃 網友感動大讚：台灣最美風景

記者林盈君／宜蘭報導

昨（29日）上午，宜蘭員山路市區發生一起車禍，路上滿是零件碎片及玻璃，宜蘭警員游宗偉前往排除車禍，見到地面有擋風玻璃碎片，擔心民眾誤踩、影響人車安全，隨即在車流中蹲下，徒手撿拾碎玻璃碎片，而這一幕被民眾直擊拍照PO網，大批網友紛紛讚爆「暖警」、「台灣最美風景」、「溫馨的畫面」。

宜蘭警員游宗偉前往排除車禍，徒手撿拾碎玻璃碎片。（圖／翻攝宜蘭知識+臉書）

據了解，昨天上午，宜蘭員山路發生交通故事，警員游宗偉獲報後趕往現場，並實施交通疏導，直到交通事件排除。因事故原因，車禍現場滿是破碎的零件、及擋風玻璃碎片，警員游宗偉擔心碎片飛濺，影響用路人安全或刺傷車輪胎，隨即蹲下徒手檢玻璃，這暖心畫面也瞬間感動網友，紛紛表示「感謝波麗士大人」、「台灣最美風景」、「默默付出好暖」。

廣告 廣告

宜蘭警員游宗偉前往排除車禍，徒手撿拾碎玻璃碎片。（圖／翻攝宜蘭知識+臉書）

宜蘭警員游宗偉前往排除車禍，徒手撿拾碎玻璃碎片。（圖／翻攝宜蘭知識+臉書）

更多三立新聞網報導

台東成功漁港吊車翻覆！車身傾斜、吊臂垂入海 1人無生命跡象待救援

國道3號碧潭段驚悚車禍！46歲休旅車駕駛突昏迷 車輛失控偏移衝撞護欄

訂墾丁民宿被取消！遭疑「坐地起價」漲2400元 業者喊冤：訂房網站設定

台南汽車撞路邊3車肇逃！機車騎士追撞畫面曝 警上門逮人意外查獲毒品

