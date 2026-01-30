排除適用黨產條例 救國團：回歸正軌

（中央社記者陳至中台北30日電）立法院會今天三讀通過修正條文，將救國團排除於黨產條例適用範圍。救國團晚間發布新聞稿表示感謝，稱是為制度回歸正軌邁出重要一步，未來將持續深化青年培育、社會服務與國際交流。

立法院會今天三讀通過修正「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」部分條文，將救國團排除於黨產條例適用範圍，並回溯自公布施行日起適用。

救國團晚間發布新聞稿，感謝立法院中國國民黨與台灣民眾黨黨團在修法過程中，秉持法治精神與公共利益立場，展現理性討論與務實態度，為制度回歸正軌邁出重要一步。

廣告 廣告

救國團主任葛永光表示，救國團早期受政府委託，配合國家政策推動各項青年教育與社會服務工作，培育無數優秀人才。

葛永光表示，救國團轉型為民間團體後，在人事、財務及業務運作上都獨立自主，所有場地依法承租，相關資產也都依法律取得，部分爭議事項透過司法程序處理，符合法治國家應有的制度運作方式，不應以意識形態簡化歷史，或以行政手段強行處分。

救國團說，近年救國團轉型為「以公益為主的服務型社會企業」，持續於全國各縣市推動多元公益行動。每逢重大災害，也即刻動員青年志工投入救援與重建工作，結合社會善心資源協助災民度過難關，「張老師」輔導體系也多次進駐校園提供心理諮商與關懷服務。（編輯：林恕暉）1150130